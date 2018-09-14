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В Тульской области в детском лагере избили ребенка
Фото: Deita.ru.

В Тульской области в детском лагере избили ребенка

Случаем заинтересовалась прокуратура.

Богородицкая межрайонная прокуратура проверила муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа им. А. Е. Видмана» — филиал «Оздоровительный лагерь «Юность».

В ходе проверки было выявлено, что 11 августа неустановленный молодой человек, находясь на территории лагеря, избил несовершеннолетнего. По данному факту в тот же день в полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

– Указанный факт свидетельствует о низком уровне профилактической работы с несовершеннолетними, непринятии достаточных мер по оказанию помощи организационного и психолого-педагогического характера, — отметили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Сотрудники лагеря не проконтролировали детей, которые покинули комнаты отдыха, что привело к совершению преступления в отношении ребенка.

По результатам проверки председателю комитета по образованию администрации МО Богородицкий район прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с требованием о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ход расследования возбужденного уголовного дела межрайонная прокуратура взяла на контроль.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:41 0
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