В Тульской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 13 сентября, в южных районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность V (высший) класса.

Управление МЧС России по Тульской области призывает жителей региона быть максимально осторожными и внимательными.

За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — штрафу:

для граждан он составит от 2 000 до 3 000 рублей;

для должностных лиц — от 6 000 до 15 000 рублей;

для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.