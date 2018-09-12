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В Тульской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность
Фото bryansku.ru.

В Тульской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

В южных районах области сохраняется угроза возникновения лесных пожаров.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 13 сентября, в южных районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность V (высший) класса.

Управление МЧС России по Тульской области призывает жителей региона быть максимально осторожными и внимательными.

За нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — штрафу:

  • для граждан он составит от 2 000 до 3 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 6 000 до 15 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:58 +1
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