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В Тульской области семейная пара пыталась украсть 100 кг картошки
Фото polzablog.ru.

В Тульской области семейная пара пыталась украсть 100 кг картошки

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

В Киреевском районе сотрудники полиции задержали 44-летнего местного жителя и его супругу. Их подозревают в покушении на кражу.

По предварительным данным, семейная пара пыталась выкопать и вывезти с картофельного поля, принадлежащего одной из организаций, около 100 кг урожая. Когда злоумышленники перевозили картофель на тележке, их заметили работники охраны. Они сообщили о происшествии в полицию и задержали подельников.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили задержанных для разбирательства в отдел МВД. Подозреваемые признались в покушении на кражу.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:31 0
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Место
Киреевский районТульская область

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