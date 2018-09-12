В Тульской области семейная пара пыталась украсть 100 кг картошки

Фото polzablog.ru.

В Киреевском районе сотрудники полиции задержали 44-летнего местного жителя и его супругу. Их подозревают в покушении на кражу.

По предварительным данным, семейная пара пыталась выкопать и вывезти с картофельного поля, принадлежащего одной из организаций, около 100 кг урожая. Когда злоумышленники перевозили картофель на тележке, их заметили работники охраны. Они сообщили о происшествии в полицию и задержали подельников.

Прибывшие на место происшествия полицейские доставили задержанных для разбирательства в отдел МВД. Подозреваемые признались в покушении на кражу.

Сейчас в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ.