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В Центральном парке более тысячи юных туляков научились спасать жизнь
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Центральном парке более тысячи юных туляков научились спасать жизнь

В открытии Дня первой помощи принял участие губернатор региона Алексей Дюмин.

12 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоялась церемония открытия Дня первой помощи в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!».

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин и директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Алексей Дюмин отметил, что Всероссийская акция «Научись спасать жизнь!» проходит в Тульской области второй год подряд. Это хорошая возможность привлечь к ней еще больше людей:

– Наш регион стал «пилотным» по реализации этого проекта. Очень важно, что в акции принимает участие молодежь. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И долг каждого — уметь оказать помощь тому, кто попал в беду, — подчеркнул глава региона.

В акции участвуют порядка тысячи школьников, студентов, воспитанников Первомайской кадетской школы.

Старт проекту был дан 1 июля. За это время уже подготовлено 140 инструкторов, которые теперь обучают слушателей, проведено более 40 акций с участием свыше 90 000 человек.

Цель проекта — обучить людей принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальных случаях, повысить выживаемость в чрезвычайных ситуациях.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:21 +1
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