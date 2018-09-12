Роман Мурзин рассказал, почему тульские УК не платили за вывоз мусора

Мусоровывозящая компания «ЭкоРесурсСервис» заявила ранее о расторжении с 15 сентября контракта, если долг не будет погашен.

Ситуацию с долгами управляющих компаний, принадлежащих «ПИК-Комфорт», перед мусоровывозящей организацией «ЭкоРесурсСервис» сегодня обсудили на внеочередном совещании в администрации Тулы.

Напомним, «ЭкоРесурсСервис» предупредил руководства города о прекращении с 15 сентября обслуживания контейнерных площадок у домов, находящихся в управлении компаний «ПИК-Комфорта», если до этого времени не будет решена ситуация с многомиллионными долгами. Точная сумма долга – порядка 12 млн рублей.

Как пояснил сегодня по окончании совещания журналистам заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, долги у УК начали собираться еще с марта 2018 года. Причина – заморозка счетов на время судебных разбирательств с другой организацией.

– Сейчас на данный момент вопрос с судом урегулирован и счета разморожены, – пояснил Роман Мурзин. – Сегодня было достигнуто понимание в этом вопросе. Итогом совещания стало подписание соглашения между представителями «ПИК-Комфорт» и «ЭкоРесурсСервис» и составление графика погашения долга. Первая выплата в 20% от объема должна произойти уже в пятницу. Администрация города будет контролировать этот процесс и следить за исполнением условий соглашения.

Заместитель главы администрации отметил, что на данный момент срывов графика вывоза мусора допущено не было.

Для недопущения же повторения ситуации, управляющим компаниям поручено перевести жителей на прямые расчеты с мусоровывозящей организацией.

В «ПИК-Комфорте» уточнили, что семь управляющих компаний обслуживают 755 многоквартирных домов, возле которых находится порядка 400 контейнерных площадок. Все эти точки обслуживает «ЭкоРесурсСервис». Долги действительно есть, но не у всех семи УК, принадлежащих «ПИК-Комфорту».

На утреннем совещании были достигнуты договоренности, которые устроили всех участников ситуации, чтобы не допустить нарушения прав граждан.