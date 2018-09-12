Роман Мурзин рассказал, почему тульские УК не платили за вывоз мусора
Мусоровывозящая компания «ЭкоРесурсСервис» заявила ранее о расторжении с 15 сентября контракта, если долг не будет погашен.
Ситуацию с долгами управляющих компаний, принадлежащих «ПИК-Комфорт», перед мусоровывозящей организацией «ЭкоРесурсСервис» сегодня обсудили на внеочередном совещании в администрации Тулы.
Напомним, «ЭкоРесурсСервис» предупредил руководства города о прекращении с 15 сентября обслуживания контейнерных площадок у домов, находящихся в управлении компаний «ПИК-Комфорта», если до этого времени не будет решена ситуация с многомиллионными долгами. Точная сумма долга – порядка 12 млн рублей.
Как пояснил сегодня по окончании совещания журналистам заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, долги у УК начали собираться еще с марта 2018 года. Причина – заморозка счетов на время судебных разбирательств с другой организацией.
– Сейчас на данный момент вопрос с судом урегулирован и счета разморожены, – пояснил Роман Мурзин. – Сегодня было достигнуто понимание в этом вопросе. Итогом совещания стало подписание соглашения между представителями «ПИК-Комфорт» и «ЭкоРесурсСервис» и составление графика погашения долга. Первая выплата в 20% от объема должна произойти уже в пятницу. Администрация города будет контролировать этот процесс и следить за исполнением условий соглашения.
Заместитель главы администрации отметил, что на данный момент срывов графика вывоза мусора допущено не было.