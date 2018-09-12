Блестящая пыль на Осиновой Горе: Роспотребнадзор не нашел нарушений

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Специалисты исследовали пробы атмосферного воздуха – все показатели в норме.

Недавно жители Осиновой горы пожаловались на странную блестящую пыль в воздухе, источником которой может служить «Тулачермет».

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории села и на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Согласно результатам лабораторных исследований пробы атмосферного воздуха по исследованному показателю, все взвешенные вещества соответствовали санитарным нормам и гигиеническим нормативам, никаких нарушений или отклонений выявлено не было.