новости
новости
Регистрация
Блестящая пыль на Осиновой Горе: Роспотребнадзор не нашел нарушений
Фото из архива MySlo

Блестящая пыль на Осиновой Горе: Роспотребнадзор не нашел нарушений

Специалисты исследовали пробы атмосферного воздуха – все показатели в норме.

Недавно жители Осиновой горы пожаловались на странную блестящую пыль в воздухе, источником которой может служить «Тулачермет».  

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории села и на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Согласно результатам лабораторных исследований пробы атмосферного воздуха по исследованному показателю, все взвешенные вещества соответствовали санитарным нормам и гигиеническим нормативам, никаких нарушений или отклонений выявлено не было.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 0
Другие статьи по темам
Событие
Тулачерметзагрязнение атмосферыблесткиграфитовая пыльпроверка РоспотребнадзораУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
ТулаОсиновая Гора

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков ждут насыщенные выходные на Казанской набережной
Туляков ждут насыщенные выходные на Казанской набережной
В ефремовском пруду нашли труп мужчины без головы и кистей рук
В ефремовском пруду нашли труп мужчины без головы и кистей рук
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.