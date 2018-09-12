Тульских водителей предупреждают о диких животных на дорогах

Фото комитета Тульской области по охоте и рыболовству.

С начала года в регионе произошло 24 ДТП с их участием.

Сотрудники комитета Тульской области по охоте и рыболовству призывают водителей быть внимательными и максимально осторожными вблизи заповедников, заказников или в районе путей миграции диких животных, в частности лосей и косуль.

С началом осени у этих животных начался период размножения. В это время звери начинают искать себе пару и становятся менее осторожными. Поэтому в этот период в регионе увеличивается количество ДТП с участием диких копытных животных.

Лоси не воспринимают механическое транспортное средство за опасность. Зрение у них развито плохо, поэтому они ориентируются только на слух. Когда резко появляется шум машины, животное пугается — либо уходит в лес, либо несется вперед, чтобы уйти от шума.

Предсказать поведение диких животных невозможно.





Рекомендации водителям транспортных средств: