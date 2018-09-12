Тульских водителей предупреждают о диких животных на дорогах
С начала года в регионе произошло 24 ДТП с их участием.
Сотрудники комитета Тульской области по охоте и рыболовству призывают водителей быть внимательными и максимально осторожными вблизи заповедников, заказников или в районе путей миграции диких животных, в частности лосей и косуль.
С началом осени у этих животных начался период размножения. В это время звери начинают искать себе пару и становятся менее осторожными. Поэтому в этот период в регионе увеличивается количество ДТП с участием диких копытных животных.
Лоси не воспринимают механическое транспортное средство за опасность. Зрение у них развито плохо, поэтому они ориентируются только на слух. Когда резко появляется шум машины, животное пугается — либо уходит в лес, либо несется вперед, чтобы уйти от шума.
Предсказать поведение диких животных невозможно.
Рекомендации водителям транспортных средств:
- Если вы заметили стоящего на обочине лося или косулю, нужно сбросить скорость или остановиться, подождать, пока животное спокойно пройдет.
- Сигналить не стоит ни в коем случае — вы только испугаете животное, и оно может повести себя агрессивно. Например, взрослые самцы могут подумать, что им угрожает опасность — и начнут атаковать транспортное средство.
- В целях предупреждения других участников дорожного движения об опасности водитель должен включить аварийную сигнализацию.
- Если ДТП все же произошло, нужно вызвать сотрудников ГИБДД и сообщить в комитет Тульской области по охоте и рыболовству либо районным охотничьим инспекторам.