В Суворове бывший инспектор ГИБДД пойдет под суд за взятки

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД МОМВД России «Суворовский». Мужчина обвиняется в совершении мелкого взяточничества и двух эпизодов мошенничества, совершенного с использованием служебного положения.

По версии следствия, 1 января 2017 года обвиняемый и стажер осуществляли патрулирование улиц в Суворове. У одного из водителей, остановленного для проверки, были выявлены признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался. Гаишник отвел нарушителя в сторону и предложил не привлекать его к ответственности за 30 тысяч рублей. Водитель согласился.

В тот же день нарушитель передал обвиняемому 15 000 рублей, а спустя некоторое время — оставшуюся сумму. Однако сотрудник ГИБДД не вернул водительское удостоверение. Впоследствии суд признал водителя виновным, приговорил к штрафу 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством на полтора года.

13 марта 2017 года к обвиняемому обратился мужчина с просьбой о возврате изъятого у него водительского удостоверения. Сотрудник ГИБДД согласился осуществить это за 60 000 рублей.

10 сентября 2017 года обвиняемый также за 10 тысяч рублей не составил административный протокол на нарушителя за езду без прав и непристегнутый ремень безопасности.

– Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении указанных преступлений подтверждается в полном объеме, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Уголовное дело направлено в суд.