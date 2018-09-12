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Погода в Туле 13 сентября: облачность, дождь и порывистый ветер

Погода в Туле 13 сентября: облачность, дождь и порывистый ветер

Синоптики обещают до 26 градусов тепла, давление – 745-750 мм рт. ст.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 2,4 мм).

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +20 до +26. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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