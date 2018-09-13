В Пролетарском районе пропал туляк
Внимательно посмотрите на фото: возможно, вы видели этого мужчину.
10 сентября 33-летний Максим Сергеевич Замятин ушел из дома в Пролетарском районе Тулы и до сих пор не вернулся. К его поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженные.
Был одет: светлая футболка, темные спортивные штаны, серые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении
Максима Замятина, звоните по телефонам
8 (800) 700-54-54или 02; 102.
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