новости
новости
Регистрация
В Пролетарском районе пропал туляк

В Пролетарском районе пропал туляк

Внимательно посмотрите на фото: возможно, вы видели этого мужчину.

10 сентября 33-летний Максим Сергеевич Замятин ушел из дома в Пролетарском районе Тулы и до сих пор не вернулся. К его поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы темно-русые, коротко стриженные.

Был одет: светлая футболка, темные спортивные штаны, серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении

Максима Замятина, звоните по телефонам 8 (800) 700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:45 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пропал мужчинапоиск пропавшего

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почему выросли налоги туляков?
Почему выросли налоги туляков?
Погода в Туле 13 сентября: облачность, дождь и порывистый ветер
Погода в Туле 13 сентября: облачность, дождь и порывистый ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.