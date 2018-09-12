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Где туляки могут сделать прививку от гриппа
Фото forcys.ru.

Где туляки могут сделать прививку от гриппа

В регионе началась масштабная кампания по профилактике гриппа.

Министерство здравоохранения Тульской области начало прививочную кампанию против гриппа.

Вакцинация проводится:

  • в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах;
  • с 19сентября ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 в отделениях ГБУ ТО «Многофункциональный центр»;
  • с 22 сентября по субботам и воскресеньям с 10.00 до 15.00 в торговых центрах «Глобус», «Гостиный Двор», «Сарафан», «Макси», «Рио», «Демидовский» и «Линия» (Новомосковск).  

Всем желающим сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В региональном минздраве отмечают, что эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех медикаментозных препаратов. Сентябрь - наиболее благоприятное время для вакцинации.

Кто может сделать прививку за счет средств федерального бюджета читайте здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:57 0
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