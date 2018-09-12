Фото forcys.ru.
Где туляки могут сделать прививку от гриппа
В регионе началась масштабная кампания по профилактике гриппа.
Министерство здравоохранения Тульской области начало прививочную кампанию против гриппа.
Вакцинация проводится:
- в поликлиниках, амбулаториях, ФАПах;
- с 19сентября ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 в отделениях ГБУ ТО «Многофункциональный центр»;
- с 22 сентября по субботам и воскресеньям с 10.00 до 15.00 в торговых центрах «Глобус», «Гостиный Двор», «Сарафан», «Макси», «Рио», «Демидовский» и «Линия» (Новомосковск).
Всем желающим сделать прививку при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
В региональном минздраве отмечают, что эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех медикаментозных препаратов. Сентябрь - наиболее благоприятное время для вакцинации.
Кто может сделать прививку за счет средств федерального бюджета читайте здесь.
Другие статьи по темам
Событие
Место