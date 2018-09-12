Фото пресс-службы администрации Тулы.
В 2019 году в Туле благоустроят три общественных пространства
Все объекты выбрали сами жители города.
В администрации Тулы подвели итоги голосования за благоустройство общественных пространств в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». Туляки выбирали объекты для благоустройства на сайте городской администрации с 16 августа по 6 сентября.
По итогам голосования максимальное количество голосов получили объекты:
- общественное пространство возле Главпочтамта на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского (113 голосов),
- Кировский сквер на пересечении улиц Кирова и Кутузова (102 голоса),
- п. Сергиевский (94 голоса).
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