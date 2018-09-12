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В 2019 году в Туле благоустроят три общественных пространства
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В 2019 году в Туле благоустроят три общественных пространства

Все объекты выбрали сами жители города.

В администрации Тулы подвели итоги голосования за благоустройство общественных пространств в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». Туляки выбирали объекты для благоустройства на сайте городской администрации с 16 августа по 6 сентября.

По итогам голосования максимальное количество голосов получили объекты:

  • общественное пространство возле Главпочтамта на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского (113 голосов),
  • Кировский сквер на пересечении улиц Кирова и Кутузова (102 голоса),
  • п. Сергиевский (94 голоса).
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:29 +3
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