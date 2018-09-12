В 2019 году в Туле благоустроят три общественных пространства

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации Тулы подвели итоги голосования за благоустройство общественных пространств в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на 2018−2022 годы». Туляки выбирали объекты для благоустройства на сайте городской администрации с 16 августа по 6 сентября.

По итогам голосования максимальное количество голосов получили объекты: