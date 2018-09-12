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В Алексине 15-летний мотоциклист попал в ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексине 15-летний мотоциклист попал в ДТП

Парень получил различные травмы.

11 сентября в 23.14 в Алексине на улице Строителей 41-летний водитель автомобиля SCANIA R124L420 с полуприцепом, по предварительной информации, столкнулся с незарегистрированным мотоциклом марки «UMC», под управлением 15-летнего парня.

Мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, у парня отсутствует водительское удостоверение.

госавтоинспекция

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.

Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»; при объеме двигателя не более 125 куб. см допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».
 
Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
 
Кроме того, при управлении мототехникой нужно обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасет жизнь.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 0
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