В Большой Еловой под Тулой обнаружили сомнительную лесопилку

Цель мониторинга — выявить сделки по незаконной продаже леса, которые не зарегистрированы в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

С 2013 года все организации, торгующие древесиной, должны быть зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС и через нее проводить каждую сделку с пиломатериалами. Такая мера направлена против нелегальной вырубки леса.

В июле и августе активисты ОНФ провели рейды по местам продажи пиломатериалов в пригороде Тулы. Общественники проверили пять пунктов продажи древесины с контрольной закупкой досок и бруса и провели контрольные закупки продукции.

Выяснилось, что одна из компаний (находится в деревне Большая Еловая) не зарегистрирована в системе ЛесЕГАИС.

– Сделки с древесиной юридические лица и индивидуальные предприниматели должны регистрировать в системе ЛесЕГАИС. Эта информационная система направлена на пресечение незаконных рубок леса и позволяет держать под контролем незаконный оборот древесины. После закупки товара и получения квитанции об оплате мы проверили информацию в системе ЛесЕГАИС и не обнаружили данной организации. Уже этот факт должен быть проверен, чтобы определить происхождение древесины и законность ее реализации. В связи с этим мы обратились в надзорные органы, — отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Тульской области Максим Чуксеев.

По данному факту тульское отделение ОНФ направило обращение в природоохранную прокуратуру Тульской области, приложив документы, подтверждающие факт продажи, фотоснимки и информацию о месте размещения сомнительной торговой точки.