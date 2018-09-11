новости
новости
Регистрация
В Большой Еловой под Тулой обнаружили сомнительную лесопилку

В Большой Еловой под Тулой обнаружили сомнительную лесопилку

Активисты Общероссийского народного фронта в Тульской области провели рейды по предприятиям, реализующим пиломатериалы.

Цель мониторинга — выявить сделки по незаконной продаже леса, которые не зарегистрированы в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

С 2013 года все организации, торгующие древесиной, должны быть зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС и через нее проводить каждую сделку с пиломатериалами. Такая мера направлена против нелегальной вырубки леса.

В июле и августе активисты ОНФ провели рейды по местам продажи пиломатериалов в пригороде Тулы. Общественники проверили пять пунктов продажи древесины с контрольной закупкой досок и бруса и провели контрольные закупки продукции.

Выяснилось, что одна из компаний (находится в деревне Большая Еловая) не зарегистрирована в системе ЛесЕГАИС.

– Сделки с древесиной юридические лица и индивидуальные предприниматели должны регистрировать в системе ЛесЕГАИС. Эта информационная система направлена на пресечение незаконных рубок леса и позволяет держать под контролем незаконный оборот древесины. После закупки товара и получения квитанции об оплате мы проверили информацию в системе ЛесЕГАИС и не обнаружили данной организации. Уже этот факт должен быть проверен, чтобы определить происхождение древесины и законность ее реализации. В связи с этим мы обратились в надзорные органы, — отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Тульской области Максим Чуксеев.

По данному факту тульское отделение ОНФ направило обращение в природоохранную прокуратуру Тульской области, приложив документы, подтверждающие факт продажи, фотоснимки и информацию о месте размещения сомнительной торговой точки.

 

сегодня, в 14:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
лесопилкадеревообрабатывающее предприятиеЛесЕГАИСОНФ
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожар в тульском «Ташире»: фоторепортаж, видео, подробности
Пожар в тульском «Ташире»: фоторепортаж, видео, подробности
В тульском Заречье загорелась шашлычная пиццерии «Ташир»
В тульском Заречье загорелась шашлычная пиццерии «Ташир»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.