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Пожар в тульском «Ташире»: фоторепортаж, видео, подробности
Фото Дмитрия Дзюбина и Алексея Пирязева.

Пожар в тульском «Ташире»: фоторепортаж, видео, подробности

Огонь потушен.

Как стало известно Myslo, в 14.05 на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании в открытой беседке шашлычной пиццерии «Ташир». Огонь очень быстро охватил строение.

На месте работали пять пожарных расчетов. На момент публикации новости пожар потушен, идет проливка. Спасатели разбирают сгоревшие конструкции.

Пострадавших нет.

По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:50 +3
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