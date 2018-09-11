В тульском Заречье загорелась шашлычная пиццерии «Ташир»

Фото Надежды Луковкиной.

Как сообщили Myslo очевидцы, в Туле на ул. Октябрьской, неподалеку от храма Сергия Радонежского и пиццерии «Ташир», загорелась шашлычная.

По сообщениям очевидцев, здание горит открытым огнем.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, на месте работают пять пожарных расчетов. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.