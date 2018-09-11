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В тульском Заречье загорелась шашлычная пиццерии «Ташир»
Фото Надежды Луковкиной.

В тульском Заречье загорелась шашлычная пиццерии «Ташир»

Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Как сообщили Myslo очевидцы, в Туле на ул. Октябрьской, неподалеку от храма Сергия Радонежского и пиццерии «Ташир», загорелась шашлычная.

По сообщениям очевидцев, здание горит открытым огнем.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, на месте работают пять пожарных расчетов. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.


Фото Pennywise.

 

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В Заречье загорелась шашлычная, Фото: 1
В Заречье загорелась шашлычная, Фото: 2
В Заречье загорелась шашлычная, Фото: 3
В Заречье загорелась шашлычная, Фото: 4
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В Заречье загорелась шашлычная, Фото: 6
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:11 +5
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