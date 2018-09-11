Фото Надежды Луковкиной.
В тульском Заречье загорелась шашлычная пиццерии «Ташир»
Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Как сообщили Myslo очевидцы, в Туле на ул. Октябрьской, неподалеку от храма Сергия Радонежского и пиццерии «Ташир», загорелась шашлычная.
По сообщениям очевидцев, здание горит открытым огнем.
Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, на месте работают пять пожарных расчетов. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.
Фото Pennywise.
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