Студентов Тульской области приглашают на кастинг

Фото Алексея Пирязева.

Организационный комитет конкурса «Мисс и Мистер студенчество Тульской области» объявляет кастинг на X юбилейный конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество Тульской области — 2018».

«Мисс и Мистер студенчество» — это конкурс для юношей и девушек из различных образовательных организаций, которые обладают талантом, харизмой, и являются достойными представителями студенчества.

До 23 сентября каждый желающий может отправить свою заявку, фотографии и краткую информацию о себе на почту RSMTULA@yandex.ru с пометкой «Мисс и Мистер Студенчество 2018».

Для получения дополнительной информации обращаться в ММЦ «Родина» (Тула, пр. Ленина, 20).