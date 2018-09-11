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Студентов Тульской области приглашают на кастинг
Фото Алексея Пирязева.

Студентов Тульской области приглашают на кастинг

Отправляйте свои заявки на конкурс «Мисс и Мистер студенчество Тульской области».

Организационный комитет конкурса «Мисс и Мистер студенчество Тульской области» объявляет кастинг на X юбилейный конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество Тульской области — 2018».
«Мисс и Мистер студенчество» — это конкурс для юношей и девушек из различных образовательных организаций, которые обладают талантом, харизмой, и являются достойными представителями студенчества.

До 23 сентября каждый желающий может отправить свою заявку, фотографии и краткую информацию о себе на почту RSMTULA@yandex.ru с пометкой «Мисс и Мистер Студенчество 2018».

Для получения дополнительной информации обращаться в ММЦ «Родина» (Тула, пр. Ленина, 20).

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:58 0
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