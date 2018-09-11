Фото из архива Myslo.
На Казанской набережной по выходным туляков ждет вечер джаза, экскурсии и школа английского языка
Кроме того, для всех желающих будут организовывать спектакли, спортивные тренировки и мастер-классы.
Сегодня, 11 сентября, глава администрации Тулы Евгений Авилов провел совещание по вопросам организации мероприятий на Казанской набережной.
По поручению сити-менеджера управлением культуры и туризма совместно с управлением по местному самоуправлению и молодежной политике разработан план мероприятий, которые будут проходить на Казанской набережной в выходные дни.
В программу входят вечер джаза, экскурсии по историческому центру, школа английского языка для детей, спектакли, спортивные тренировки, мастер-классы.
План будет корректироваться еженедельно с учетом погодных условий и пожеланий горожан.
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