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В Туле выбрали «Мисс и Мистера Студенчество — 2017»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле выбрали «Мисс и Мистера Студенчество — 2017»

Ирада Баймурадова и Михаил Пятикопов с блеском выдержали все конкурсные испытания и теперь будут защищать честь региона на всероссийском уровне.

Шестой конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Тульской области — 2017» в этом году изменил свой формат и перешел со сцены Дворца культуры в клуб «Пряник». Более камерная обстановка, небольшая сцена и специально для конкурса построенный «язык» для дефиле создали особую атмосферу, добрую и уютную.

Учредителями конкурса «Мисс и Мистер Студенчество — 2017» являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи». Такие конкурсы, яркие, стильные, творческие, проходят каждый год в регионах России. Девушка и юноша, которые занимают первые места, получают право представлять свой регион на всероссийском уровне.

В Тульском регионе основным организатором конкурса является муниципальный многопрофильный центр «Родина».

В сентябре в Туле прошел кастинг участников и участниц конкурса, в результате до финала были допущены 16 человек — 8 девушек и 8 молодых людей. Как всегда, подготовка к конкурсу длилась несколько недель. На это время главным местом пребывания студентов-финалистов стал ММЦ «Родина» — именно здесь оттачивалась походка конкурсантов, умение держать себя на сцене, улыбаться, здесь ребята репетировали свои творческие номера.


Полина Жогова, Павел Веселов и Дарья Романова.

Инна Каспарова, начальник отдела молодёжной политики управления по спорту, культуре и молодёжной политике администрации города Тулы:

Инна Каспарова

Я с нетерпением жду этого конкурса каждый год — кто будет представлен, как конкурсанты отработают программу, кто победит и кому будет оказано высокое доверие — представить Тульский регион на Всероссийском этапе конкурса. И каждый раз участники поражают своими данными, своим энтузиазмом, талантом. У нас самая замечательная молодежь — яркая, активная, неравнодушная и, разумеется, самая спортивная!!! И это не просто слова — 2017 год стал для Тулы самым молодежным годом!!! Столько интересных проектов, столько лидеров и талантов!!! Сегодня все представленные участники были на высоте, и хотелось бы пожелать им не сдаваться и в дальнейшем!


Арсений Спирин и Ирада Баймурадова.

В этом году по традиции девушки и юноши предстали перед зрителями и жюри в дефиле «Студенческий стиль», познакомили со своей жизнью с помощью видеовизиток, выступили в творческом конкурсе и дефиле «Вечерний стиль».

Хочется отметить высокий уровень подготовки творческих номеров. У девушек можно выделить танцевальный номер Ирады Баймурадовой, которая исполнила его вместе с командой X-Zibit, балет от Виолетты Дэйнис и вокальный номер Аэлиты Яшкиной.


Виолетта Дэйнис.

Среди юношей отличный творческий номер показал Михаил Пятикопов, он очень проникновенно исполнил песню группы «Любэ» «Конь». Высоким исполнительским мастерством порадовали Арсений Спирин и Павел Веселов. А Никита Хрипунов никого не оставил равнодушным, легко и задорно исполнив джайв!


Никита Хрипунов с партнершей.

В итоге каждый финалист конкурса «Мисс и Мистер Студенчество — 2017» получил свой титул. Итак…

Титул «Мисс Myslo» (его присуждают за победу в голосовании на нашем портале) и «Мисс Спорт» завоевала 18-летняя Екатерина Белоусова.


Екатерина Белоусова.

«Мистером Спорт» стал Михаил Пятикопов.


Михаил Пятикопов.

«Мисс Креатив» и «Мистер Креатив» — Карина Баймурадова и Владимир Прохоров.


Владимир Прохоров.

«Мисс Фото» и «Мистер Фото» — Анна Чернышева и Артем Субботин.


Анна Чернышева.

Артем Субботин.

«Мисс Дружба» и «Мистер Дружба» — Марина Гусева и Арсений Спирин.


Марина Гусева.

Арсений Спирин.

Кстати, Арсений завоевал еще один титул — «Мистер Зрительских симпатий». Компанию ему в этой номинации составила Полина Жогова.

«Мисс Индивидуальность» и «Мистер Индивидуальность» — Полина Жогова и Сергей Буровин.

Сергей Буровин (третий справа).

Полина Жогова.

«Мисс Творчество» и «Мистер Творчество» — Виолетта Дэйнис и Дмитрий Беляев.


Дмитрий Беляев.

«Мисс Энергия» и «Мистер Энергия» — Аэлита Яшкина и Никита Хрипунов.


Аэлита Яшкина.

«Мисс Стиль» и «Мистер Стиль» — Дарья Романова и Павел Веселов.


Дарья Романова.

Павел Веселов.

Главные титулы распределились следующим образом.

«2-я вице-мисс Студенчество» — Екатерина Белоусова.

«2-й вице-мистер Студенчество» — этот титул в этом году получили сразу два участника — Никита Хрипунов и Дмитрий Беляев.


Никита Хрипунов, Дмитрий Беляев и Екатерина Белоусова.

«1-я вице-мисс Студенчество» — Виолетта Дэйнис, а «1-й вице-мистер Студенчество» — Арсений Спирин.


Виолетта Дэйнис.

Победителями конкурса «Мисс и Мистер студенчество Тульской области — 2017» стали 19-летняя Ирада Баймурадова и 18-летний Михаил Пятикопов.


Михаил Пятикопов и Ирада Баймурадова.

Юлия Королева, директор Муниципального многопрофильного центра «Родина», председатель Тульской областной организации «Российский Союз Молодежи»:

Юлия Королева

Завершился конкурс «Мисс и Мистер студенчество Тульской области — 2017». Из года в год конкурс совершенствуется, набирает лидеров своих учебных учреждений и открывает новые таланты. В этом году каждый участник раскрыл в себе прежде всего личность, сумел проявить себя и показать всё, на что он способен. Конкурс получился очень праздничным, и несмотря на соперничество, участники нашли друг в друге поддержку и друзей. Мы очень надеемся, что в дальнейшем интерес к «Мисс и Мистеру Студенчество» будет не менее высок, и мы сумеем найти новые таланты, показать весь потенциал современной молодежи, а также раскрыть их творческие способности.

Наталия Морозова, директор модельного агентства «Красота и Стиль», постановщик дефиле конкурса:

Наталия Морозова

Чтобы понять свой мир, нужно полностью погрузиться в чужой и непохожий… Конкурс — это отдельный мир. У ребят все получилось. Они невероятные молодцы!!! Уверена, что каждый из них добьется многого в жизни!

После конкурса мы расспросили победителей об их эмоциях, конкурсе и планах на жизнь.

— Ребята, вы выиграли, поздравляем! Что вы сейчас чувствуете?

Ирада: Это что-то невероятное, у меня внутри все дрожит. Я очень рада! До последнего я не думала, что могу выиграть конкурс, и когда вдруг назвали мою фамилию… Мне очень приятно.

Михаил: Эмоции зашкаливают! Я стоял, волновался за своих товарищей и даже не думал, что могу получить главный приз. Мой девиз — надейся на лучшее, готовься к худшему. Я понадеялся — и не зря.


Екатерина Белоусова и Ирада Баймурадова.

— Ведущие несколько раз подчеркнули, что на этом конкурсе очень дружеская атмосфера. Вы это почувствовали?

Михаил: Атмосферы соперничества точно не было. Мы друг друга поддерживали так, как даже зал не поддерживал. На репетиции приходили с хорошим настроением, а уходили с еще лучшим. Все было очень комфортно и тепло.

Ирада: Подружилась со всеми, мы стали одной семьей. Очень жалко, что и репетиции, и конкурс закончились.

— Тяжело было готовиться к конкурсу?

Михаил: Да, непросто. Постоянные репетиции, постановки на сцене, правильная походка, взгляд в зал — все это учитывается, и мы все это изучали.

Ирада: Но самым тяжелым было перебороть волнение перед выходом на сцену уже перед самим конкурсом. Хотя мы знали, что все выучили и все знаем.

— Почему изначально решили принять участие в конкурсе?

Ирада: Я занимаюсь и танцами, и вокалом, и спортом, мне хотелось достичь чего-то большего. Поэтому я пошла на конкурс красоты и таланта. Я победила, поднялась на еще одну ступеньку, и сделала я это в первую очередь для себя.

Михаил: Затрудняюсь ответить, потому что для меня самого это сюрприз. Я не могу жить без активностей, постоянно ищу для себя что-то новое. Просто увидел афишу о кастинге на конкурс и решил — а почему бы не попробовать себя в чем-то новом? И все получилось!

— Ребята, кем бы будете работать в будущем, о чем мечтаете?

Ирада: Я учусь в педагогическом колледже, моя будущая профессия — учитель музыки. Я уже работаю с детьми, и мне это очень нравится. О чем я мечтаю? Хочу жить в Америке, создать там свою танцевальную школу. Очень хочется посмотреть, как там живут люди.

Михаил: Учусь в ТулГУ на социолога, но заниматься я хочу творчеством. Больше пяти лет я играю в КВН и хочу связать свою жизнь со сценой. Я окончил музыкальную школу, пою, пишу песни, выкладываю в сеть. А что касается мечты, то мне больше нравится слово цель. Моя цель — признание. Чем больше его я получаю, тем мне комфортнее и тем интереснее двигаться дальше.

— Ваши пожелания нашей молодежи.

Ирада: Идти вперед и верить в лучшее.

Михаил: Ребята, главное — жить в свое удовольствие. И все будет отлично! Не бойтесь ничего, никогда, любите друг друга и маму!

Из досье Myslo

Ирада Батыровна Баймурадова
Родилась 31 декабря 1997 г. в Плавске.
Семья: мама Лилия, брат Тимур, бабушка Альвина и дедушка Виктор.
Домашние любимцы: такса Майка, дворняжка Лада, кот Малыш.
Любимый сериал: «Дневники вампира».
Любимый актер: Иэн Сомерхолдер.
Любимый писатель: Александр Пушкин.
Любимое блюдо: десерты.
Девиз: Идти вперед, несмотря на все проблемы.

Михаил Михайлович Пятикопов
Родился 25 декабря 1998 г. в Донском.
Семья: мама Римма, папа Михаил, братья-близнецы Артем и Максим.
Домашний любимец: кенар Барт.
Любимый фильм: «Назад в будущее».
Любимый писатель: Стивен Кинг.
Любимый актер: Джекки Чан.
Любимый напиток: чай.
Девиз: Надейся на лучшее, но готовься к худшему.

 

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Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 176
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 177
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 178
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 179
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Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 181
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 182
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 183
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 184
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 185
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 186
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 187
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Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 189
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 190
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Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 192
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 193
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 194
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 195
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 196
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 197
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 198
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 199
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 200
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 201
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 202
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 203
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 204
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 205
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 206
Мисс и Мистер Студенчество 2017, Фото: 207
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:57 +2
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