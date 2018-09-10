В Туле глав округов наградили за добросовестный труд

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Евгений Авилов наградил сотрудников администрации Тулы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную трудовую деятельность и в связи с Днем города.

Благодарственное письмо губернатора Тульской области вручено:

Дробот Инне Дмитриевне, начальнику отдела финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы;

начальнику отдела финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы; Христолюбову Ивану Николаевичу, заместителю начальника главного управления по благоустройству-начальнику отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу;

заместителю начальника главного управления по благоустройству-начальнику отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу; Дорожкину Валерию Юрьевичу, начальнику управления по городскому хозяйству администрации города Тулы;

начальнику управления по городскому хозяйству администрации города Тулы; Корнеичеву Александру Вячеславовичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу;

начальнику главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу; Картышову Александру Юрьевичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу;

начальнику главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу; Пятисоцкову Евгению Ивановичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу;

начальнику главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу; Шестакову Сергею Викторовичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу;

начальнику главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу; Щербакову Максиму Александровичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу;

начальнику главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу; Тихомирову Илье Борисовичу, начальнику управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы;

начальнику управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы; Савостьяновой Ирине Анатольевне , начальнике управления правовой работы и контроля администрации города Тулы;

, начальнике управления правовой работы и контроля администрации города Тулы; Петренко Александру Евгеньевичу, заместителю начальника отдела культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы.

Почетной грамотой Тульской областной Думы награждены: