Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле глав округов наградили за добросовестный труд
Они получили благодарственные письма губернатора Тульской области.
Евгений Авилов наградил сотрудников администрации Тулы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную трудовую деятельность и в связи с Днем города.
Благодарственное письмо губернатора Тульской области вручено:
- Дробот Инне Дмитриевне, начальнику отдела финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы;
- Христолюбову Ивану Николаевичу, заместителю начальника главного управления по благоустройству-начальнику отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу;
- Дорожкину Валерию Юрьевичу, начальнику управления по городскому хозяйству администрации города Тулы;
- Корнеичеву Александру Вячеславовичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу;
- Картышову Александру Юрьевичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу;
- Пятисоцкову Евгению Ивановичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу;
- Шестакову Сергею Викторовичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу;
- Щербакову Максиму Александровичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу;
- Тихомирову Илье Борисовичу, начальнику управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы;
- Савостьяновой Ирине Анатольевне, начальнике управления правовой работы и контроля администрации города Тулы;
- Петренко Александру Евгеньевичу, заместителю начальника отдела культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы.
Почетной грамотой Тульской областной Думы награждены:
- Спиркина Татьяна Викторовна, референт отдела по обращениям граждан управления делопроизводства администрации города Тулы;
- Сухова Светлана Алексеевна, начальник отдела по обработке, хранению и выдаче документов комитета ЗАГС администрации города Тулы;
- Лопатина Нина Александровна, главный инструктор-специалист отдела организационно-хозяйственной работы главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу;
- Курлыкова Элла Георгиевна, консультант отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы;
- Крыгин Алексей Сергеевич, заместитель главы администрации города Тулы-начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы;
- Лукин Кирилл Вячеславович, начальник отдела муниципального жилищного фонда комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы;
- Макарова Елена Евгеньевна, главный специалист-эксперт комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.
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