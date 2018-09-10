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В Туле глав округов наградили за добросовестный труд
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле глав округов наградили за добросовестный труд

Они получили благодарственные письма губернатора Тульской области.

Евгений Авилов наградил сотрудников администрации Тулы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную трудовую деятельность и в связи с Днем города.

Благодарственное письмо губернатора Тульской области вручено:

  • Дробот Инне Дмитриевне, начальнику отдела финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы;
  • Христолюбову Ивану Николаевичу, заместителю начальника главного управления по благоустройству-начальнику отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу;
  • Дорожкину Валерию Юрьевичу, начальнику управления по городскому хозяйству администрации города Тулы;
  • Корнеичеву Александру Вячеславовичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу;
  • Картышову Александру Юрьевичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу;
  • Пятисоцкову Евгению Ивановичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу;
  • Шестакову Сергею Викторовичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу;
  • Щербакову Максиму Александровичу, начальнику главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу;
  • Тихомирову Илье Борисовичу, начальнику управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы;
  • Савостьяновой Ирине Анатольевне, начальнике управления правовой работы и контроля администрации города Тулы;
  • Петренко Александру Евгеньевичу, заместителю начальника отдела культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы.

Почетной грамотой Тульской областной Думы награждены:

  • Спиркина Татьяна Викторовна, референт отдела по обращениям граждан управления делопроизводства администрации города Тулы;
  • Сухова Светлана Алексеевна, начальник отдела по обработке, хранению и выдаче документов комитета ЗАГС администрации города Тулы;
  • Лопатина Нина Александровна, главный инструктор-специалист отдела организационно-хозяйственной работы главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу;
  • Курлыкова Элла Георгиевна, консультант отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних администрации города Тулы;
  • Крыгин Алексей Сергеевич, заместитель главы администрации города Тулы-начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы;
  • Лукин Кирилл Вячеславович, начальник отдела муниципального жилищного фонда комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы;
  • Макарова Елена Евгеньевна, главный специалист-эксперт комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:13 −3
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