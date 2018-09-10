Житель Ясногорска пойдет под суд за секс с 15-летней девушкой

В Ясногорске 18-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в соцсети познакомился с 15-летней девушкой. Заведомо зная, что девушка не достигла 16-летнего возраста, с мая по июль 2018 года парень неоднократно вступал с ней в половую связь.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.