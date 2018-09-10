новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат свет 11 сентября

Где в Туле отключат свет 11 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 65,
  • ул. Первомайская, 3,
  • ул. М. Тореза, 14-в,
  • ул. Костычева, 6, 2, 12, 4, 16, 8, 10, 14,
  • ул. Серебровская, 16, 4, 14, 6, 6-а, 8, 10, 12,
  • ул. Машинистов, 6, 2, 4,
  • ул. Болдина, 10,
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • пр-д Рвовский; ул. Прогресс, 35-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,
  • ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.),
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а,
  • ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.),
  • ул. Карпинского, 1-41,
  • ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 57, 59,
  • ул. Осипенко, 17-24,
  • ул. Металлистов, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 12, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а, 19-21-23-а,
  • ул. Станиславского, 6, 4, 4-а,
  • пр-т Ленина, 107,
  • п. Горелки: пр-д Гарнизонный, 1, 2, 5, 8,
  • ул. Большая, 2-12,
  • пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а,
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
  • пер. Перекопский, 81,
  • ул. Демьянова, 6,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30,
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,
  • п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
  • ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.).

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
Отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Банк России приглашает туляков на День открытых дверей
Банк России приглашает туляков на День открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.