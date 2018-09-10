Где в Туле отключат свет 11 сентября

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

пр-т Ленина, 65,

ул. Первомайская, 3,

ул. М. Тореза, 14-в,

ул. Костычева, 6, 2, 12, 4, 16, 8, 10, 14,

ул. Серебровская, 16, 4, 14, 6, 6-а, 8, 10, 12,

ул. Машинистов, 6, 2, 4,

ул. Болдина, 10,

п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,

ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),

ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),

ул. Металлургов, 56, 58,

пр-д Рвовский; ул. Прогресс, 35-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),

ул. Школьная, 1-12,

д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-а,

ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.),

ул. М. Расковой, 8, 8-а,

ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.),

ул. Карпинского, 1-41,

ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.),

ул. Кутузова, 57, 59,

ул. Осипенко, 17-24,

ул. Металлистов, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 7, 5, 9, 11, 12, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а, 19-21-23-а,

ул. Станиславского, 6, 4, 4-а,

пр-т Ленина, 107,

п. Горелки: пр-д Гарнизонный, 1, 2, 5, 8,

ул. Большая, 2-12,

пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а,

ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),

ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-16 (чётн.),

пер. Перекопский, 81,

ул. Демьянова, 6,

п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),

пер. Колхозный, 2, 3-19 (нечётн.),

ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30,

п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,

ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4,

п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,

ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.).