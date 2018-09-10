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За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 34 пьяных водителя

За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 34 пьяных водителя

Один из задержанных ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду.

В ходе проведения профилактических мероприятий и надзорной деятельности, за выходные сотрудники тульского УГИБДД задержали 34 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Как уточнили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по региону, 17 задержанных привлечены к административной ответственности за нетрезвое вождение, ещё 16 – за отказ от медицинского освидетельствования. Один водитель оказался рецидивистом: ранее его уже ловили пьяным за рулём.

По всем эпизодам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверение на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит от 200 до 300 тысяч, кроме того, виновник может лишиться свободы на срок до двух лет, либо отправиться на обязательные работы.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 0
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