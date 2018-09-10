Банк России приглашает туляков на День открытых дверей

В субботу, 22 сентября, жители Тулы смогут попасть в здание областного отделения Банка России, которое в обычные дни закрыто для посещения. Гостей ждет насыщенная программа. Встречать посетителей будут инкассаторские автомобили – все желающие смогут посмотреть, как устроена эта техника, забраться внутрь и сфотографироваться на память.

Во время экскурсии по музейному фонду можно будет узнать историю банковского дела в Тульской губернии, увидеть ценную коллекцию банкнот и монет России разных периодов – от дореволюционных лет до наших дней.

Гости смогут сделать сувенир на память своими руками, принять участие в финансовых викторинах, узнать, как работает монетно-счетная машина, пройти мастер-класс по выявлению фальшивых денег и посетить лекторий, где эксперты расскажут о современных финансовых инструментах. Для самых маленьких будет организован показ мультфильмов, рисование и игры.

Записаться на День открытых дверей можно по телефону: 32-52-32.

Для прохода в здание тульского отделения Банка России нужно будет обязательно иметь при себе паспорт, дети до 14 лет могут посетить экскурсии только в сопровождении взрослого.