Бойцы Росгвардии почтили память Героя России туляка Дмитрия Горшкова

Фото пресс-службы Росгвардии.

В памятных мероприятиях приняли участие бойцы Росгвардии, сотрудники региональной полиции, вдова Горшкова Елена и его сын Евгений.

В Центре образования № 1 г. Тулы, где учился Дмитрий Горшков, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели для учащихся «Уроки мужества».

«Мы помним и чтим память наших героев. И у вас, юных защитников Отечества, есть возможность учиться и расти на примере таких людей как Дмитрий. Память о нем всегда будет в наших сердцах», — отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области по работе с личным составом полковник Магир Бадалов.

Присутствующие почтили память Героя России Дмитрия Горшкова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Вдова погибшего бойца сердечно поблагодарила всех собравшихся за память о подвиге Дмитрия, за участие сотрудников и возможность узнать о таком сильном и мужественном поступке молодому поколению.

Сотрудники СОБР Росгвардии продемонстрировали учащимся свои возможности по противодействию преступникам, основы рукопашного боя с элементами силовых приемов.

В завершении памятного дня бойцы ОМОН, родные и близкие отправились к месту захоронения Дмитрия Горшкова, где возложили цветы к могиле героя.

10 сентября 2018 года исполнилось 19 лет со дня гибели Дмитрия Горшкова: во время выполнения служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе Дмитрий под огнём противника выносил на себе раненого сослуживца и был смертельно ранен снайпером-боевиком. Не покидая поля боя, от полученных ран Дмитрий скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года за «мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе» старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.