новости
новости
Регистрация
Бойцы Росгвардии почтили память Героя России туляка Дмитрия Горшкова
Фото пресс-службы Росгвардии.

Бойцы Росгвардии почтили память Героя России туляка Дмитрия Горшкова

В памятных мероприятиях приняли участие бойцы Росгвардии, сотрудники региональной полиции, вдова Горшкова Елена и его сын Евгений.

В Центре образования № 1 г. Тулы, где учился Дмитрий Горшков, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели для учащихся «Уроки мужества».

«Мы помним и чтим память наших героев. И у вас, юных защитников Отечества, есть возможность учиться и расти на примере таких людей как Дмитрий. Память о нем всегда будет в наших сердцах», — отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области по работе с личным составом полковник Магир Бадалов.

Присутствующие почтили память Героя России Дмитрия Горшкова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Вдова погибшего бойца сердечно поблагодарила всех собравшихся за память о подвиге Дмитрия, за участие сотрудников и возможность узнать о таком сильном и мужественном поступке молодому поколению.

Сотрудники СОБР Росгвардии продемонстрировали учащимся свои возможности по противодействию преступникам, основы рукопашного боя с элементами силовых приемов.

В завершении памятного дня бойцы ОМОН, родные и близкие отправились к месту захоронения Дмитрия Горшкова, где возложили цветы к могиле героя.

 

10 сентября 2018 года исполнилось 19 лет со дня гибели Дмитрия Горшкова: во время выполнения служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе Дмитрий под огнём противника выносил на себе раненого сослуживца и был смертельно ранен снайпером-боевиком. Не покидая поля боя, от полученных ран Дмитрий скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года за «мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе» старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.

сегодня, в 15:35 +7
Другие статьи по темам
Событие
Росгвардияпамяти героя
Люди
Дмитрий Горшков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Игровой» идёт на взлёт
«Игровой» идёт на взлёт
Павел Веселов подвел итоги Единого дня голосования в Тульской области
Павел Веселов подвел итоги Единого дня голосования в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.