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Павел Веселов подвел итоги Единого дня голосования в Тульской области

Павел Веселов подвел итоги Единого дня голосования в Тульской области

10 сентября в пресс-центре правительства председатель избиркома провел брифинг для журналистов, посвященный результатам Единого дня голосования.

«9 сентября выборы депутатов в местные Собрания депутатов проходили в 64 муниципальных образованиях Тульской области. В их проведении было задействовано 589 участковых избирательных комиссий. Явка избирателей в целом по области составила 36,65%. На прошлых аналогичных выборах она составляла 35,91%. Наибольшую активность проявили избиратели в Суворовском районе (49,01%). Минимальная явка зарегистрирована в Заокском районе (30,23%). Выборы в Тульской области признаны состоявшимися. Все вакантные мандаты замещены», — сказал председатель облизбиркома.

В результате голосования из 1273 зарегистрированных кандидатов избрано 728 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Мандаты распределились следующим образом:

  • Всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 616 мандатов (84,62%),
  • Политическая партия «КПРФ» — 15 мандатов (2,06%),
  • Политическая партия «ЛДПР» — 15 мандатов (2,06%),
  • Политическая партия «Справедливая Россия» — 11 мандатов (1,51%), Всероссийская политическая партия «Родина» — 4 мандата (0,55%),
  • Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» — 2 мандата (0,27%),
  • Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1 мандат (0,14%),
  • Всероссийская политическая партия «Партия Роста» — 1 мандат (0,14%), самовыдвиженцы – 63 мандата (8,65%)

Выборы во всех муниципальных образованиях Тульской области прошли по мажоритарной избирательной системе в многомандатных (от двух до шести) избирательных округах. В большинстве муниципальных образований данная избирательная система уже использовалась на последних муниципальных выборах. В этом году впервые по новой избирательной системе будут проводиться выборы депутатов Собраний депутатов в городах Венев, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Плавск, Суворов, Узловая.

Впервые на этих муниципальных выборах использовалась технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с машиночитаемым кодом. Эта система позволяет максимально исключить человеческий фактор при подведении итогов голосования и ускорить ввод полученных результатов в ГАС «Выборы».

В режиме видеоконференцсвязи в брифинге приняли участие председатели 19 территориальных избирательных комиссий Тульской области.

сегодня, в 15:04 −3
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