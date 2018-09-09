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Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 10 сентября
Фото из архива Myslo.

Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 10 сентября

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые ремонтные работы.

10 сентября с 9.00 до 17.00 будут обесточены дома по адресам:

  • ул. Дачная, 29;
  • Епифанское шоссе, 26 а, 27-57, 28 а, 30, 30 а, 34, 38;
  • ул. Ив. Франко, 1-21, 2 а, 6 а, 6 б, 6, 8;
  • ул. Щепкина, 1-21, 2-18;
  • ул. Газовая, 30, 32, 34;
  • ул. Ермоловой, 1-13, 2-20;
  • ул. Верещагина, 1-22;
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48;
  • проезд Верещагина, 1-7;
  • ул. М. Тореза, 8, 14 а, 14 в;
  • проспект Ленина, 65, 67;
  • ул. Первомайская, 4, 5;
  • ул. Жаворонкова, 1;
  • ул. Костычева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
  • ул. Серебровская, 4, 6, 6 а, 8, 10, 12, 14, 16;
  • ул. Машинистов, 2, 4, 6;
  • ул. Болдина, 10.
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 22:45 0
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