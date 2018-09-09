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Тульские волейболистки сыграют против команд Суперлиги
Фото из архива Myslo.

Тульские волейболистки сыграют против команд Суперлиги

Турнир пройдет в Казани.

С 14 по 16 сентября в Казани состоится турнир имени советской волейболистки, олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки Европы, 6-кратной чемпионки СССР Лидии Логиновой.

В Центре Волейбола «Санкт-Петербург» сыграют четыре команды: «Заречье-Одинцово» из Московской области, «Динамо-Казань», «Протон» из Саратовской области и «Тулица».

В турнире тульские волейболистки, выступающие в Высшей лиге Б, сразятся с командами из Суперлиги:

14 сентября «Тулица» встретится с «Заречье-Одинцово», 15 сентября — с волейбольным клубом «Протон», а 16 сентября с «Динамо-Казань».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 22:03 0
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Место
Казань

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