Тульские волейболистки сыграют против команд Суперлиги

Фото из архива Myslo.

С 14 по 16 сентября в Казани состоится турнир имени советской волейболистки, олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки Европы, 6-кратной чемпионки СССР Лидии Логиновой.

В Центре Волейбола «Санкт-Петербург» сыграют четыре команды: «Заречье-Одинцово» из Московской области, «Динамо-Казань», «Протон» из Саратовской области и «Тулица».

В турнире тульские волейболистки, выступающие в Высшей лиге Б, сразятся с командами из Суперлиги:

14 сентября «Тулица» встретится с «Заречье-Одинцово», 15 сентября — с волейбольным клубом «Протон», а 16 сентября с «Динамо-Казань».