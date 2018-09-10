новости
новости
Регистрация
В Тульской области избрано 728 депутатов в 166 округах
По информации избиркома Тульской области.

В Тульской области избрано 728 депутатов в 166 округах

Подведены итоги прошедших накануне муниципальных выборов.

9 сентября состоялись выборы депутатов Собраний депутатов в 64 муниципальных образованиях Тульской области. Выборы проходили в городе Новомосковске, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах.

Выборы во всех муниципальных образованиях Тульской области прошли по мажоритарной избирательной системе в многомандатных (от 2-х до 6-ти) избирательных округах. Впервые на этих муниципальных выборах была использована технология машиночитаемых протоколов.

Общая явка по итогам голосования составила 36,65%.Наибольшую активность проявили избиратели в Суворовском районе (49,01%). Минимальная явка зарегистрирована вЗаокском районе (30,23%).

В результате голосования избрано 728 депутатов представительных органов местного самоуправления в 166 округах. Выборы признаны состоявшимися на всех 589 избирательных участках.

 
сегодня, в 07:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
выборыдепутатыизбирком
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 10 сентября: переменная облачность и до 24 тепла
Погода в Туле 10 сентября: переменная облачность и до 24 тепла
Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 10 сентября
Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 10 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.