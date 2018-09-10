В Тульской области избрано 728 депутатов в 166 округах

По информации избиркома Тульской области.

9 сентября состоялись выборы депутатов Собраний депутатов в 64 муниципальных образованиях Тульской области. Выборы проходили в городе Новомосковске, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах.

Выборы во всех муниципальных образованиях Тульской области прошли по мажоритарной избирательной системе в многомандатных (от 2-х до 6-ти) избирательных округах. Впервые на этих муниципальных выборах была использована технология машиночитаемых протоколов.

Общая явка по итогам голосования составила 36,65%.Наибольшую активность проявили избиратели в Суворовском районе (49,01%). Минимальная явка зарегистрирована вЗаокском районе (30,23%).

В результате голосования избрано 728 депутатов представительных органов местного самоуправления в 166 округах. Выборы признаны состоявшимися на всех 589 избирательных участках.