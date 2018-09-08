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Туляки поздравили свой город с днем рождения
Фото Алексея Пирязева.

Туляки поздравили свой город с днем рождения

Присоединяйтесь к поздравлениям и вы.

В Туле продолжаются праздничные гулянья. Основные мероприятия проходят на площади Ленина и на Казанской набережной (полная афиша праздника здесь).

Также туляки празднуют День города и на Пролетарской набережной. Для горожан работают аниматоры, спортивные и интерактивные площадки, выступают артисты. С 14.00 всех желающих начали угощать жареной картошкой, соленьями, мясными блюдами и пирогами.

В 16.00 стартовал фестиваль красок.

Туляки воспользовались возможностью и поздравили любимый город с 872-летием.

Тимофей, Людмила и Дмитрий Карякины:

- Желаем, чтобы город оставался таким же великим, чтобы спорт в нем стремительно развивался, — говорит Дима. — И, конечно, чтобы тульский «Арсенал» радовал победами!

Любимое место у нас — Казанская набережная, — дружно сказали Карякины.

София, Аня и Максим Ларкины, Анна Фадеева:

- Я пришла с дочкой и двумя внуками, — говорит Анна. — Я поздравляю Тулу, желаю процветания. Развиваться и дальше, продвигаться вперед. У нас шикарный и замечательный город. Я очень рада, что здесь живу! Сейчас пойдем все вместе смотреть на новую набережную.

Татьяна Алексеевна Дарикова и ее внучка Виолетта:

- Мы приехали из Твери к моей сестре специально на День города. Поздравляем всю Тулу! Желаем городу процветания, добра, всего хорошего, чтобы она расцветала еще краше.

Вадим, Эля и Алёна:

- Тула, поздравляем с днем рождения! Желаем хороших дорог. А вообще у нас и так всё хорошо. Посмотрите, какой сегодня праздник организовали! Наше любимое место — Белоусовский парк. Любим там кататься на роликах и велосипеде, — говорят Эля и Алёна.

На Пролетарской набережной до самого вечера будут развлекательные мероприятия. В 20.30 туляки увидят выступление Ларисы Гордъеры и Артура Боссо, а в 22.00 начнется праздничный фейерверк.

Присоединяйтесь к празднику!

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День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 1
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 2
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 3
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 4
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 5
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 6
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 7
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 8
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 9
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 10
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 11
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 12
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 13
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 14
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 15
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 16
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 17
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 18
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 19
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 20
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 21
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 22
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 23
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 24
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 25
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 26
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 27
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 28
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 29
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 30
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 31
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 32
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 33
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 34
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 35
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 36
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 37
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 38
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 39
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 40
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 41
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 42
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 43
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 44
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 45
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 46
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 47
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 48
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 49
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 50
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 51
День города-2018 на Пролетарской набережной, Фото: 52
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