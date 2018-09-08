Туляки поздравили свой город с днем рождения

Фото Алексея Пирязева.

В Туле продолжаются праздничные гулянья. Основные мероприятия проходят на площади Ленина и на Казанской набережной (полная афиша праздника здесь).

Также туляки празднуют День города и на Пролетарской набережной. Для горожан работают аниматоры, спортивные и интерактивные площадки, выступают артисты. С 14.00 всех желающих начали угощать жареной картошкой, соленьями, мясными блюдами и пирогами.

В 16.00 стартовал фестиваль красок.

Туляки воспользовались возможностью и поздравили любимый город с 872-летием.

Тимофей, Людмила и Дмитрий Карякины:

- Желаем, чтобы город оставался таким же великим, чтобы спорт в нем стремительно развивался, — говорит Дима. — И, конечно, чтобы тульский «Арсенал» радовал победами!

Любимое место у нас — Казанская набережная, — дружно сказали Карякины.

София, Аня и Максим Ларкины, Анна Фадеева:

- Я пришла с дочкой и двумя внуками, — говорит Анна. — Я поздравляю Тулу, желаю процветания. Развиваться и дальше, продвигаться вперед. У нас шикарный и замечательный город. Я очень рада, что здесь живу! Сейчас пойдем все вместе смотреть на новую набережную.

Татьяна Алексеевна Дарикова и ее внучка Виолетта:

- Мы приехали из Твери к моей сестре специально на День города. Поздравляем всю Тулу! Желаем городу процветания, добра, всего хорошего, чтобы она расцветала еще краше.

Вадим, Эля и Алёна:

- Тула, поздравляем с днем рождения! Желаем хороших дорог. А вообще у нас и так всё хорошо. Посмотрите, какой сегодня праздник организовали! Наше любимое место — Белоусовский парк. Любим там кататься на роликах и велосипеде, — говорят Эля и Алёна.

На Пролетарской набережной до самого вечера будут развлекательные мероприятия. В 20.30 туляки увидят выступление Ларисы Гордъеры и Артура Боссо, а в 22.00 начнется праздничный фейерверк.

Присоединяйтесь к празднику!