День города в Туле: Когда и где посмотреть фейерверк?

Фото из архива Myslo.

Давать залпы салюта будут с разных точек.

На площади Ленина после концерта Макса Барских в 21.45 начнется пиротехническое шоу. Затем, в 22.00 фейерверк.

21.50 в Тульском государственном музее оружия (здание-«шлем») планируется праздничное светомузыкальное представление, которое и продолжится городским фейерверком. Территория музея и прилегающая часть набережной реки Упы (Заречье) станут удобной смотровой площадкой.

На Пролетарской набережной Упы фейерверк планируется в 22.00.

Также в 22.00 праздничные фейерверки смогут увидеть жители поселков и сел Большой Тулы: Ленинский, Рассвет, Плеханово, Барсуки, Архангельское, Петелино, Шатск.