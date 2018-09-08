Фото из архива Myslo.
День города в Туле: Когда и где посмотреть фейерверк?
Давать залпы салюта будут с разных точек.
На площади Ленина после концерта Макса Барских в 21.45 начнется пиротехническое шоу. Затем, в 22.00 фейерверк.
21.50 в Тульском государственном музее оружия (здание-«шлем») планируется праздничное светомузыкальное представление, которое и продолжится городским фейерверком. Территория музея и прилегающая часть набережной реки Упы (Заречье) станут удобной смотровой площадкой.
На Пролетарской набережной Упы фейерверк планируется в 22.00.
Также в 22.00 праздничные фейерверки смогут увидеть жители поселков и сел Большой Тулы: Ленинский, Рассвет, Плеханово, Барсуки, Архангельское, Петелино, Шатск.
Полную программу праздничных мероприятий смотрите здесь.
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