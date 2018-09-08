На День города 21 туляк получил Почетный знаки «Юное дарование»
Это звание присваивается школьникам — призерам и лауреатам олимпиад, конкурсов и фестивалей.
8 сентября в 13.00 на площади Ленина в Туле прошла торжественная церемония вручения Почетного знака «Юное дарование города-героя Тулы».
Это звание было утверждено администрацией города в целях активизации творческой, научной, спортивной и социально значимой деятельности подрастающего поколения, материальной и моральной поддержки одаренных, талантливых детей и подростков, содействия развитию культурных традиций Тулы.
Ежегодно звание «Юное дарование города-героя Тулы» присваивается 21 ученику тульских школ в возрасте от 6,5 до 18 лет за победы на всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и форумах. Помимо знака ребятам также вручают денежное вознаграждение.
В 2018 году обладателями Почетного знака «Юное дарование города — героя Тулы» стали:
- Алина Гиясова — воспитанница спортивной школы «Восток», кандидат в мастера спорта по тайскому боксу и кикбоксингу, неоднократный победитель и призер областных, всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств Центрального федерального округа по боксу, тайскому боксу, кикбоксингу, призер первенства России по кикбоксингу в дисциплине К-1 2017 и 2018 года. Входит в состав сборной команды Тульской области по тайскому боксу и кикбоксингу.
- Ирина Комнова — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика», кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, неоднократный победитель и призер первенства Центрального федерального округа, победитель межрегиональных соревнований 2018 г., победитель первенства России 2017 и 2018 года в различных дисциплинах, бронзовый призер конкурса «Лучший гимнаст года 2017». Является членом молодежной сборной команды России.
- Софья Котенева — воспитанница спортивной школы «Триумф», кандидат в мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу, призер первенства Центрального федерального округа, финалистка первенств Росси, Европы и кубка мира 2018 года, призер финальных соревнований IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. Входит в состав сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу.
- Валерий Майоров — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт», кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту, неоднократный победитель и призер городских и областных соревнований по велосипедному спорту на треке, многократный победитель и призер первенств России в различных дисциплинах 2017−2018 года, призер VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года.
- Андрей Овсянкин — воспитанник спортивной школы «Триумф», кандидат в мастера спорта по акробатическому рок-н-роллу, призер первенства Центрального федерального округа, финалистка первенств Росси, Европы и кубка мира 2018 года, призер финальных соревнований IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. Входит в состав сборной команды Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу.
- Егор Павловский — воспитанник спортивной школы «Металлург», имеет первый спортивный разряд по рукопашному бою, неоднократный призер и победитель первенств Тульской области по рукопашному бою, призер первенства Центрального федерального округа и первенства России 2017- 2018 годов, победитель Всероссийских соревнований по рукопашному бою, посвященных памяти Героев России.
- Елена Порхун — воспитанница спортивной школы «Юность», имеет первый спортивный разряд по спортивному ориентированию, неоднократный победитель и призер областных и Всероссийских соревнований, неоднократный победитель и призер первенств Центрального федерального округа и первенств России в различных дисциплинах 2017 и 2018 года, победитель Всемирных юношеских игр 2016 года. Является членом сборной команды Российской Федерации по спортивному ориентированию.
- Елизавета Карпова — учащаяся отделения эстрадного пения детской школы искусств № 1, лауреат международных и всероссийских конкурсов: «Гордость России», «Тульский сувенир», «Таланты России», «Славянская звезда», обладательница ГРАН-ПРИ Международного фестиваля-конкурса «ТOP-MUSIC».
- Дмитрий Каширин — учащийся Ленинской детской школы искусств по классу «баян», неоднократный лауреат международных и всероссийских конкурсов: «Искусство без границ»; «Звучат русские народные инструменты», «Хочу на сцену».
- Богдан Клейменов — учащийся народного отделения детской школы искусств имени Германа Галынина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель конкурсов «Звонкие струны», «Талант», «Открытые страницы».
- Мария Матюшина — учащаяся Зареченской детской школы искусств по специальности «фортепиано», лауреат международных и всероссийских конкурсов: «Юный виртуоз», «Я — артист», «Тульский сувенир», «Колыбель России», обладатель премии администрации города Тулы «Волшебный цветок».
- Илья Моргачев — член клуба научно-технического творчества молодёжи «Электрон» муниципального учреждения культуры «Городской концертный зал», участник региональной выставки «Изобретатель и рационализатор — 2017», призёр городской выставки технического и декоративно-прикладного творчества детей и подростков «Наследники Левши», дипломант городской интеллектуальной игры «Изобретения и изобретатели».
- Милана Рыбкина — учащаяся отделения фортепиано детской школы искусств № 6, лауреат международных и всероссийских конкурсов: «Золотой мир талантов»; «Я-Артист», «Тульский сувенир».
- Алина Шошина — учащаяся фортепианного отделения детской школы искусств № 4, лауреат всероссийских и международных конкурсов, «Юный виртуоз», «Призвание АРТИСТ», «Звёзды нового века».
- Яна Гринек — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 26», член волонтерского корпуса, участник второго международного юношеского медиафорума «Артек», муниципального конкурса лидеров ученического самоуправления, победитель фестиваля волонтерских вожатых «Парус надежды», Международного танцевального конкурса «Санкт-Петербург».
- Анастасия Козлова — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова», победительница олимпиады МФТИ по физике и математике, участник чемпионата по математическим боям, лауреат телевизионного международного проекта «Таланты России», Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские состязания».
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Тимофей Котенев — учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 23», победитель региональных и межрегиональных олимпиад:
А. Г. Шипунова, «САММАТ», «Наследники Левши», онлайн-олимпиад «Фоксфорда» (МФТИ) по истории, обществознанию, русскому языку, математике, биологии. Является участником слета юных медиаторов Тульской области «Шаги навстречу», международной образовательной акции «Географический диктант», имеет диплом за активное участие в работе спортивной секции по волейболу МДЦ «Артек», золотой знак отличия ГТО IV ступени.
- Ирина Кочеткова — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 25», призер Толстовской олимпиады школьников, член команды турнира математических боев, участница регионального конкурса историко-исследовательских и творческих работ «Подвиг героев бессмертен», областного фестиваля естественных наук «Открываем мир вместе», образовательных программ в Образовательном центре «Сириус».
- Михаил Павлов — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1», призер всероссийской олимпиады «Наследники Левши» по математике, физике, русскому и английскому языкам, участник Всероссийского форума «Шаг в будущее», военно-патриотической игры «Рубеж обороны», награжден Благодарственным письмом губернатора Тульской области в 2017 году.
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Татьяна Рыбина — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 10 имени А.В. Чернова», призер всероссийской олимпиады школьников по биологии, географии и русскому языку, региональной олимпиады
А. Г. Шипунова, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений лауреат фестиваля культуры и искусства «Венок России» в номинации «Яркая индивидуальность».
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Алёна Шалимова — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России
Горшкова Д. Е.», неоднократный победитель муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений, олимпиады «Умницы и умники» 2018, лауреат премии по поддержке талантливой молодежи министерства образования и науки РФ, обладатель сертификата победителя проекта «Гордость Артека».