На День города 21 туляк получил Почетный знаки «Юное дарование»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это звание присваивается школьникам — призерам и лауреатам олимпиад, конкурсов и фестивалей.

8 сентября в 13.00 на площади Ленина в Туле прошла торжественная церемония вручения Почетного знака «Юное дарование города-героя Тулы».

Это звание было утверждено администрацией города в целях активизации творческой, научной, спортивной и социально значимой деятельности подрастающего поколения, материальной и моральной поддержки одаренных, талантливых детей и подростков, содействия развитию культурных традиций Тулы.

Ежегодно звание «Юное дарование города-героя Тулы» присваивается 21 ученику тульских школ в возрасте от 6,5 до 18 лет за победы на всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и форумах. Помимо знака ребятам также вручают денежное вознаграждение.

В 2018 году обладателями Почетного знака «Юное дарование города — героя Тулы» стали: