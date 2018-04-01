Тульские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве России по рукопашному бою

В Ростове-на-Дону завершилось первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет.

Соревнования стали отборочным этапом для участия в мировом турнире.

В нем приняли участие 729 спортсмена из 52 регионов

Сборную Тульской области представляли 23 спортсмена из тульских спортивных школ «Металлург»,«Триумф» и«Олимпик», СО «Динамо» из Новомосковска, СК «Магура» из Щёкино, ДЮСШ Киреевска, а также спортсмены Тульского Суворовского военного училища.

По итогам соревнований Тульские спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в возрастной группе 14-15 лет:

1 место в весовой категории 46 кг – Никита Архипов СШ «Металлург»;

1 место в весовой категории 60 кг – Егор Павловский СШ «Металлург»;

1 место в весовой категории 65 кг – Роман Савыкин СШ «Металлург»;

2 место в весовой категории 60 кг – Никита Каретников ТулСВУ, СШ«Металлург»;

2 место в весовой категории 65 кг – Александр Башкин СШ«Триумф», СК«Олимпик»;

3 место в весовой категории 39 кг – Сергей Яровиков СШ «Металлург»;

3 место в весовой категории 75 кг – Максим Щепелев СШ «Металлург».

Туляки заняли 2 общекомандное место в возрастной группе 14-15 лет, пропустив вперёд хозяев первенства – сборную Ростовской области.

В возрастной группе 12-13 лет 3 место в весовой категории 42 кг завоевала Анна Кулябина СШ «Металлург».

Победители и призёры соревнований вошли в состав кандидатов на включение в сборную России для участия в первенстве мира, которое состоится в сентябре этого года в Туле.

Готовились спортсмены под руководством Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Александра Мешконогих, Андрея Гарбуза, Анатолия Пашкина, Инны Ждановой, Виктора Негачева, Ильи Герасименко, Александра Кадникова и Александра Бушина.