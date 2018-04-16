Как тульские кикбоксеры добывали медали на чемпионате и первенстве России

Фото Дмитрия Дзюбина.

Со 2 по 7 апреля в Ялте прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов со всех регионов России.

Тульскую область представляла команда Тульской областной федерации кикбоксинга и спортивной школы «Восток». Ребята завоевали четыре медали — два золота, серебро и бронзу.

Корреспонденты Myslo отправились на тренировку спортсменов, чтобы своими глазами увидеть, как становятся чемпионами.

Абдул Малаалиев — мастер спорта по кикбоксингу, тренер:

Абдул Малаалиев - Я считаю, все ребята выступили неплохо. Наталья Бабинцева стала чемпионкой России по К-1 — это первая золотая медаль среди женщин в Тульской области! Наташе давно пора было стать чемпионкой. Офелия Маргарян, Алина Гиясова и Сергей Абрамов будут представлять Россию на первенстве мира в Италии. Все спортсмены молодцы! Мы много работаем, так что это закономерный результат работы наших ребят. Сейчас пока ребята отдыхают, тренируются в свободном режиме. Потом будем готовиться к очередным соревнованиям. Дай Бог, чтобы не было травм.

Несмотря на то, что кикбоксинг — жестокий и жесткий вид спорта, в Туле он набирает популярность. В спортшколу приходят заниматься школьники 8 и 9 лет, и 25-летние парни и девушки.

Мы пообщались с ребятами, которые успешно представляют наш регион на всероссийской арене.

Наталья Бабинцева представит сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Словакии.

Наталья Бабинцева - Я восемь лет занимаюсь кикбоксингом и тайским боксом. Пришла в секцию случайно. Мне понравилось, и я решила остаться. К счастью, нигде не приходилось применять свои навыки, кроме ринга. К соревнованиям в Ялте мы очень долго готовились, прошли отбор, чтобы попасть на чемпионат России. На протяжении четырех лет я была в призерах, постоянно занимала третье место. Хотелось уже быстрее пройти этот барьер и стать первой! На чемпионате у меня было три боя, все оказались победными. Все соперницы были хорошо подготовлены, сильные. Полуфинальный бой мне выдался более тяжелый, чем финал. Может, когда я выиграла полуфинал, перешла свой психологический барьер, был уже другой настрой. Представлять сборную на чемпионате Европы большая ответственность для меня. Я сделаю всё, чтобы привести медаль высшего достоинства!

Офелия Маргарян — победительница первенства России. В этом году спортсменке предстоят не только серьезные соревнования в Италии. Девушка — ученица 11 класса ЦО №5, скоро ее ждет ЕГЭ и поступление в вуз.

Офелия Маргарян - Я пришла сюда три года назад, до этого занималась каратэ. Девушкам с одной стороны сложно в этом виде спорта, с другой — нет. Девчонкам даже легче с парнями общаться, потому что они думают, что ты всегда в их теме. Перед боями никогда легко не бывает. Когда выходишь на ринг, присматриваешься сначала, но потом техника боя уже складывается потихоньку и всё получается. На первенстве в финале я билась с девочкой из Приморского края. Хороший бой получился, я продумала тактику, похитрей была)). Передо мной новые цели — выиграть первенство мира! Тренер, как отец, нам. Он помогает, мы идем к этой мечте вместе. Впереди у меня экзамены. Учителя, слава Богу, поддерживают, как могут. Спасибо им за это!

Сергей Абрамов стал бронзовым призером на первенстве России.

Сергей Абрамов - Пять лет я занимаюсь здесь. Думал, похожу для себя. Но потом стало получаться, появились медали, и я остался. У нас каждый день тренировки, нет времени на что-то другое. Перед соревнованиями для меня был сложный период, когда пришлось сбрасывать вес! Я весил 67 кг, но тренер сказал, что надо выступать в 60 кг. Я согнал 7 кг, было тяжело, но я справился! В Ялте все бои были сложные, легко не было.

Алина Гиясова — серебряная призерка первенства страны.

Алина Гиясова - Я пришла в кикбоксинг два года назад ради интереса. После первых соревнований решила остаться. Это интересно, в каких-то моментах приходиться перебарывать себя! Финальный бой для меня был самый сложный. Моя соперница — девочка из Белгородской области — сильная спортсменка. Надеюсь, что мы не раз еще встретимся, я возьму реванш!

В скором времени ребята, которые стали настоящей гордостью Тульской области, будут готовиться к Кубку мира в разделе К-1, который пройдет в Италии в июне. Желаем нашим спортсменам победы и честных боев!