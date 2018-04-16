город
город
Регистрация
Люди / Знай наших!

Как тульские кикбоксеры добывали медали на чемпионате и первенстве России

Фото Дмитрия Дзюбина.

Как тульские кикбоксеры добывали медали на чемпионате и первенстве России

Myslo побывал на тренировке спортсменов в СШ «Восток».

Со 2 по 7 апреля в Ялте прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов со всех регионов России.

Тульскую область представляла команда Тульской областной федерации кикбоксинга и спортивной школы «Восток». Ребята завоевали четыре медали — два золота, серебро и бронзу.

Корреспонденты Myslo отправились на тренировку спортсменов, чтобы своими глазами увидеть, как становятся чемпионами.

Абдул Малаалиев — мастер спорта по кикбоксингу, тренер:

Абдул Малаалиев

- Я считаю, все ребята выступили неплохо. Наталья Бабинцева стала чемпионкой России по К-1 — это первая золотая медаль среди женщин в Тульской области! Наташе давно пора было стать чемпионкой.

Офелия Маргарян, Алина Гиясова и Сергей Абрамов будут представлять Россию на первенстве мира в Италии.

Все спортсмены молодцы! Мы много работаем, так что это закономерный результат работы наших ребят.

Сейчас пока ребята отдыхают, тренируются в свободном режиме. Потом будем готовиться к очередным соревнованиям. Дай Бог, чтобы не было травм.

Несмотря на то, что кикбоксинг — жестокий и жесткий вид спорта, в Туле он набирает популярность. В спортшколу приходят заниматься школьники 8 и 9 лет, и 25-летние парни и девушки.

Мы пообщались с ребятами, которые успешно представляют наш регион на всероссийской арене.

Наталья Бабинцева представит сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Словакии.

Наталья Бабинцева

- Я восемь лет занимаюсь кикбоксингом и тайским боксом. Пришла в секцию случайно. Мне понравилось, и я решила остаться. К счастью, нигде не приходилось применять свои навыки, кроме ринга.

К соревнованиям в Ялте мы очень долго готовились, прошли отбор, чтобы попасть на чемпионат России. На протяжении четырех лет я была в призерах, постоянно занимала третье место. Хотелось уже быстрее пройти этот барьер и стать первой!

На чемпионате у меня было три боя, все оказались победными. Все соперницы были хорошо подготовлены, сильные. Полуфинальный бой мне выдался более тяжелый, чем финал. Может, когда я выиграла полуфинал, перешла свой психологический барьер, был уже другой настрой.

Представлять сборную на чемпионате Европы большая ответственность для меня. Я сделаю всё, чтобы привести медаль высшего достоинства!

Офелия Маргарян — победительница первенства России. В этом году спортсменке предстоят не только серьезные соревнования в Италии. Девушка — ученица 11 класса ЦО №5, скоро ее ждет ЕГЭ и поступление в вуз.

Офелия Маргарян

- Я пришла сюда три года назад, до этого занималась каратэ. Девушкам с одной стороны сложно в этом виде спорта, с другой — нет. Девчонкам даже легче с парнями общаться, потому что они думают, что ты всегда в их теме.

Перед боями никогда легко не бывает. Когда выходишь на ринг, присматриваешься сначала, но потом техника боя уже складывается потихоньку и всё получается.

На первенстве в финале я билась с девочкой из Приморского края. Хороший бой получился, я продумала тактику, похитрей была)).

Передо мной новые цели — выиграть первенство мира! Тренер, как отец, нам. Он помогает, мы идем к этой мечте вместе.

Впереди у меня экзамены. Учителя, слава Богу, поддерживают, как могут. Спасибо им за это!

Сергей Абрамов стал бронзовым призером на первенстве России.

Сергей Абрамов

- Пять лет я занимаюсь здесь. Думал, похожу для себя. Но потом стало получаться, появились медали, и я остался. У нас каждый день тренировки, нет времени на что-то другое.

Перед соревнованиями для меня был сложный период, когда пришлось сбрасывать вес! Я весил 67 кг, но тренер сказал, что надо выступать в 60 кг. Я согнал 7 кг, было тяжело, но я справился!

В Ялте все бои были сложные, легко не было.

Алина Гиясова — серебряная призерка первенства страны.

Алина Гиясова

- Я пришла в кикбоксинг два года назад ради интереса. После первых соревнований решила остаться. Это интересно, в каких-то моментах приходиться перебарывать себя!

Финальный бой для меня был самый сложный. Моя соперница — девочка из Белгородской области — сильная спортсменка. Надеюсь, что мы не раз еще встретимся, я возьму реванш!

В скором времени ребята, которые стали настоящей гордостью Тульской области, будут готовиться к Кубку мира в разделе К-1, который пройдет в Италии в июне. Желаем нашим спортсменам победы и честных боев!

Галерея
Тульские кикбоксеры, Фото: 1
Тульские кикбоксеры, Фото: 2
Тульские кикбоксеры, Фото: 3
Тульские кикбоксеры, Фото: 4
Тульские кикбоксеры, Фото: 5
Тульские кикбоксеры, Фото: 6
Тульские кикбоксеры, Фото: 7
Тульские кикбоксеры, Фото: 8
Тульские кикбоксеры, Фото: 9
Тульские кикбоксеры, Фото: 10
Тульские кикбоксеры, Фото: 11
Тульские кикбоксеры, Фото: 12
Тульские кикбоксеры, Фото: 13
Тульские кикбоксеры, Фото: 14
Тульские кикбоксеры, Фото: 15
Тульские кикбоксеры, Фото: 16
Тульские кикбоксеры, Фото: 17
Тульские кикбоксеры, Фото: 18
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 09:35 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кикбоксингспортсменыспорт
Евгений Глаголев: Самое главное в профессии – достигнуть предельной высоты
Евгений Глаголев: Самое главное в профессии – достигнуть предельной высоты
Певец Михаил Бублик: «Сегодня в музыке победил секс»
Певец Михаил Бублик: «Сегодня в музыке победил секс»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.