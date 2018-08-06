Ирина Комнова на фото слева.
Ирина Комнова выиграла серебро чемпионата Европы
Уроженка Новомосковска выиграла медаль на разновысоких брусьях.
В Глазго на арене SEC Armadillo завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В завершающий день наша землячка Ирина Комнова выиграла серебро на разновысоких брусьях, набрав 14,266 балла. Вперед Ирина пропустила только свою подругу по команде Ксению Клименко (14,333 балла).
В финале у наших девчонок были соперницы из Италии, Франции, Венгрии, Белоруссии и Нидерландов. Третье место заняла спортсменка из Франции Кэролин Эдит (14,133 балла).
Также юниорская сборная России в составе Ирины Комновой, Ольги Астафьевой, Яны Вороны, Владиславы Уразовой и Ксении Клименко завоевала серебряные медали в командном многоборье, уступив только соперницам из Италии.
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