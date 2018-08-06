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Ирина Комнова выиграла серебро чемпионата Европы
Ирина Комнова на фото слева.

Ирина Комнова выиграла серебро чемпионата Европы

Уроженка Новомосковска выиграла медаль на разновысоких брусьях.

В Глазго на арене SEC Armadillo завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В завершающий день наша землячка Ирина Комнова выиграла серебро на разновысоких брусьях, набрав 14,266 балла. Вперед Ирина пропустила только свою подругу по команде Ксению Клименко (14,333 балла).

В финале у наших девчонок были соперницы из Италии, Франции, Венгрии, Белоруссии и Нидерландов. Третье место заняла спортсменка из Франции Кэролин Эдит (14,133 балла).

Также юниорская сборная России в составе Ирины Комновой, Ольги Астафьевой, Яны Вороны, Владиславы Уразовой и Ксении Клименко завоевала серебряные медали в командном многоборье, уступив только соперницам из Италии.

Галерея
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 1
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 2
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 3
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 4
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 5
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 6
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 7
Ирина Комнова на чемпионате Европы в Глазго, Фото: 8
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:18 +2
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НовомосковскГлазго

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