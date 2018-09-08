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8 сентября Тульское суворовское училище отмечает вторую годовщину со дня открытия
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

8 сентября Тульское суворовское училище отмечает вторую годовщину со дня открытия

Во время праздничной церемонии прошло посвящение в суворовцы 80 учащихся первого курса.

8 сентября в Тульском суворовском военном училище прошли торжественные мероприятия, посвященные 2-летию со дня открытия учреждения.

Зампредседателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева зачитала поздравительный адрес губернатора региона Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

«Сегодня Тульское суворовское военное училище вступает в очередной год своей истории.

Его воспитанники демонстрируют успехи в учебе, спорте, строевой подготовке, активно участвуют в областных и городских мероприятиях. Это говорит о том, что в училище созданы все условия для воспитания талантливого и сильного поколения патриотов.

Вы используете в работе лучшие образовательные традиции и новые методики, прививаете молодежи любовь к Родине, знакомите ребят с кодексом чести настоящих офицеров.

Уверен, что мы будем гордиться выпускниками Тульского суворовского училища — доблестными защитниками Отечества, способными надежно обеспечить безопасность России и ее граждан».

Во время праздничной церемонии состоялось посвящение в суворовцы: 80 обучающихся первого курса принесли торжественную клятву в присутствии участников боевых действий и руководителей силовых структур и ведомств.

В завершение тульских суворовцев благословил на новые свершения в учебе и спорте священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы при штабе Воздушно-десантных войск, иерей Сергий Якименко.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:30 0
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