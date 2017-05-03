новости
новости
Регистрация
В Туле прошёл чемпионат по спортивному ориентированию
Фото: из архива MySlo

В Туле прошёл чемпионат по спортивному ориентированию

В 49 массовых соревнованиях второе место заняла тулячка Юлия Алешина.

Воспитанники тульского городского центра развития и научно-технического творчества приняли участие в чемпионате и первенстве ЦФО России по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в Ленинском районе, неподалёку от сёл Щепилово и Обидимо.

Ребята принимали участие в состязаниях, чтобы проверить свои знания и навыки в области туризма и ориентирования на местности. Вместе с ними в чемпионате участвовала руководитель детского объединения «Пешеходный туризм» Татьяна Киняева.

Тулячка Екатерина Плотникова заняла третье место на дистанции «кросс-классика» и «кросс-классика общий старт», а Юлия Алешина заняла вторые места в 49 массовых соревнованиях, проводимых в рамках чемпионата.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +4
Другие статьи по темам
Событие
спортивное соревнованиеСпортивное ориентированиечемпионат ЦФОтульский спорт
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полицейские задержали тулячку, укравшую бижутерию из магазина
Полицейские задержали тулячку, укравшую бижутерию из магазина
Сформирован состав оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля
Сформирован состав оргкомитета по празднованию 500-летия Тульского кремля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика