В Туле прошёл чемпионат по спортивному ориентированию

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Воспитанники тульского городского центра развития и научно-технического творчества приняли участие в чемпионате и первенстве ЦФО России по спортивному ориентированию. Соревнования прошли в Ленинском районе, неподалёку от сёл Щепилово и Обидимо.

Ребята принимали участие в состязаниях, чтобы проверить свои знания и навыки в области туризма и ориентирования на местности. Вместе с ними в чемпионате участвовала руководитель детского объединения «Пешеходный туризм» Татьяна Киняева.

Тулячка Екатерина Плотникова заняла третье место на дистанции «кросс-классика» и «кросс-классика общий старт», а Юлия Алешина заняла вторые места в 49 массовых соревнованиях, проводимых в рамках чемпионата.