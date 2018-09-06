В тульском Заречье из-за съемок сериала ограничат движение транспорта

9 сентября для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения съемок сериала телеканала ТНТ ограничат движение транспорта.

С 15.00 до 19.00 будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта по ул. Курковой и по дублеру ул. Курковой, на участке от ул. Луначарского до ул. Литейной, по ул. Литейной на участке от дома 36-а до ул. Курковая.

Движение автобусов маршрутов № 11А, 156, 161, 161К, 162, 162К будет осуществляться по измененной схеме:

№

м-та Наименование маршрута Схема движения 11А кинотеатр Спартак — д. Некрасово ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское ш. — пос. Плеханово (ул. Ленина) — с. Хрущево (ул. Центральная) — д. Барсуки (ул. Октябрьская) — а/д М2 Крым -д. Некрасово 156 Тула — Плеханово а/с Заречье — ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское шоссе — Плеханово 2 161 Тула — Ленинский а/с «Заречье» — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. М. Горького -Алексинское шоссе -ул. Центральная — д. Барсуки ул. Октябрьская — ул. Мичурина — ул. Гагарина -а\д «Тула-Ленинский» 162 Тула — Обидимо а/с «Заречье» — ул. Демидовская Плотина — ул. Октябрьская — ул. М. Горького-Алексинское шоссе — пос. Плеханово — ул. Центральная — д. Барсуки ул. Октябрьская – пос. Ленинский ул. Мичурина — пос. Обидимо. 161К Тула — Ленинский а/с «Заречье» — ул. Демидовская плотина — ул. Октябрьская — ул. М. Горького -Алексинское шоссе -ул. Центральная — д. Барсуки ул. Октябрьская — ул. Мичурина — ул. Гагарина -а/д «Тула-Ленинский» 162К Тула — Обидимо а/с «Заречье» — ул. Демидовская плотина- ул. Октябрьская — ул. М. Горького — Алексинское шоссе — пос. Плеханово — ул. Центральная — д. Барсуки ул. Октябрьская – пос. Ленинский ул. Мичурина — пос. Обидимо.