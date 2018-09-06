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На дороге «Тула-Новомосковск» пьяный водитель на «Шевроле» опрокинулся в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

На дороге «Тула-Новомосковск» пьяный водитель на «Шевроле» опрокинулся в кювет

Мужчину доставили в больницу с различными травмами.

5 сентября в 4.00 на 2-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» в Узловском районе 25-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео», по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Водителя с различными травмами доставили в районную больницу. В УГИБДД по Тульской области отметили, что у мужчины диагностировано опьянение 0,639 мг/л.

госавтоинспекция

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение права управления на 1,5-2 года. В случае же рецидива водителя ждет уже уголовное наказание:

 

  • штраф в 200-300 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 1-2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3-х лет);
  • обязательные работы (до 480 часов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3-х лет);
  • принудительные работы (до 2-х лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 2-х лет);
  • лишение свободы (до 2-х лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до 3-х лет).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:17 0
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