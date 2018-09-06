Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Алексине горящие сараи тушили больше получаса
К счастью, никто не пострадал.
6 сентября в 00.35 в службу спасения сообщили о возгорании сараев, расположенных в Алексине в мкр. Петровский на ул. Серафимовича. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, шесть пожарных расчетов потушили пожар в 1.10.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели сараи на площади 200 кв. м.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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