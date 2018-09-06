Телеканал ТНТ снимет в Туле сериал

Компания «Гуд Стори Медиа» (производитель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Сладкая жизнь» и др.) начала съемки пилотной серии нового телесериала. Рабочее название проекта — «Мир, Дружба, Жвачка».

Съемки пилотной серии пройдут в тульском Заречье 9 сентября.

«Мир, дружба, жвачка» — это история об обычном подростке, который пытается найти своё место в жизни на фоне глобальных перемен в стране и собственной семье.

Главные роли в картине исполнят:

звезда сериала «Красные браслеты» Степан Девонин;

исполнительница одной из главных ролей в сериалах «След» и «Морские дьяволы» Ксения Каталымова;

Егор Губарев, снимавшийся в сериалах «Уроки счастья» и «Ищейка».

Режиссер-постановщик — Илья Аксенов.

Новый сериал планируется к показу на телеканале ТНТ.