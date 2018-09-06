С кадастрового учета в Тульской области снято более 17 000 земельных участков

Все участки были поставлены на учет до 1 марта 2008 года, но до настоящего времени правообладатели так и не оформили на них свои права.

Земельные участки, поставленные на кадастровый учет до 1 марта 2008 в установленном порядке, снимаются с государственного кадастрового учета, в случае если сведения о правообладателях таких участков отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН).

С начала 2018 года с кадастрового учета снято более 17 000 земельных участков. Все земельные участки были поставлены на кадастровый учет до 1 марта 2008 года, и имели статус ранее учтенных земельных участков, но до настоящего времени правообладатели так и не оформили на них свои права.

Законом «О государственной регистрации недвижимости», был установлен порядок снятия с кадастрового учета земельных участков, которые были учтены в кадастре недвижимости до 1 марта 2008 года. Этот порядок коснулся тех участков, которые в ЕГРН не имели сведений о своих правообладателях.

Но прежде чем снять ранее учтенные земельные участки с кадастрового учета, в органы местного самоуправления направляются запросы о наличии документов, подтверждающих права на такие земельные участки. Соответственно, при поступлении из органа местного самоуправления информации об отсутствии правообладателей, а также, если в течение трех месяцев в Кадастровую палату по Тульской области не поступает ответ на запрос, земельные участки также снимаются с кадастрового учета. В дальнейшем такими землями распоряжаются уполномоченные органы местного самоуправления.

В настоящее время более 10 000 ранее учтенных земельных участков, расположенных на территории Тульской области, не имеют сведений о правообладателях в ЕГРН.

Кадастровая палата по Тульской области напоминает о необходимости своевременного оформления документов на имеющееся недвижимое имущество. Подать документы на регистрацию прав на земельные участки можно в офисах МФЦ и через сайт Росреестра rosreestr.ru.