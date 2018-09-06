В Туле на Рязанке уже месяц из коллектора хлещет вода

Об этом в редакцию Myslo сообщили читатели.

Колодец на противоположной стороне дороги от гипермаркета «Линия» «разбазаривает» воду уже месяц.

– Помогите разобраться, пожалуйста, вода ледяная течет уже около месяца, — пишет Андрей Тихомиров. — «Водоканал» говорит: «Это не наша линия». Люк находится на газоне, вода оттуда идет под давлением, эдакий мини-фонтан. Вода уже вытекает на проезжую часть в районе заправки «Шелл», а газон постепенно превращается в болото (в некоторых местах глубина по колено!).

Просим администрацию Тулы разобраться в этом вопросе.