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В Туле на Рязанке уже месяц из коллектора хлещет вода

В Туле на Рязанке уже месяц из коллектора хлещет вода

Об этом в редакцию Myslo сообщили читатели.

Колодец на противоположной стороне дороги от гипермаркета «Линия» «разбазаривает» воду уже месяц.

– Помогите разобраться, пожалуйста, вода ледяная течет уже около месяца, — пишет Андрей Тихомиров. — «Водоканал» говорит: «Это не наша линия». Люк находится на газоне, вода оттуда идет под давлением, эдакий мини-фонтан. Вода уже вытекает на проезжую часть в районе заправки «Шелл», а газон постепенно превращается в болото (в некоторых местах глубина по колено!).

Просим администрацию Тулы разобраться в этом вопросе.

сегодня, в 14:10 +3
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