Сотня квадрокоптеров над тульской набережной «нарисовали» портрет Льва Толстого

В сети появился ролик, снятый к открытию набережной.

«Лев Толстой одобрил тульскую набережную». Ролик с таким названием появился на видеохостинге Youtube ко Дню города.

Добрая сотня дронов выстроилась в портрет Льва Николаевича над вечерней набережной в Туле:

Проект был подготовлен коммуникационным агентством «Москва».

Правда, пользователи Youtube в происходящее слабо поверили. Вот комментарии:

Так или иначе, выглядит неплохо. А вам как кажется, фейк или нет?