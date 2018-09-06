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Сотня квадрокоптеров над тульской набережной «нарисовали» портрет Льва Толстого

Сотня квадрокоптеров над тульской набережной «нарисовали» портрет Льва Толстого

В сети появился ролик, снятый к открытию набережной.

«Лев Толстой одобрил тульскую набережную». Ролик с таким названием появился на видеохостинге Youtube ко Дню города.

Добрая сотня дронов выстроилась в портрет Льва Николаевича над вечерней набережной в Туле:

Проект был подготовлен коммуникационным агентством «Москва».

Правда, пользователи Youtube в происходящее слабо поверили. Вот комментарии:

 

Так или иначе, выглядит неплохо. А вам как кажется, фейк или нет?

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:25 +1
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