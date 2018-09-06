Сотня квадрокоптеров над тульской набережной «нарисовали» портрет Льва Толстого
В сети появился ролик, снятый к открытию набережной.
«Лев Толстой одобрил тульскую набережную». Ролик с таким названием появился на видеохостинге Youtube ко Дню города.
Добрая сотня дронов выстроилась в портрет Льва Николаевича над вечерней набережной в Туле:
Проект был подготовлен коммуникационным агентством «Москва».
Правда, пользователи Youtube в происходящее слабо поверили. Вот комментарии:
Так или иначе, выглядит неплохо. А вам как кажется, фейк или нет?
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