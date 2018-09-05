Фото из архива Myslo.
Синоптики обещают два бабьих лета в этом году
По прогнозам Гидрометцентра, через неделю в Тульской области будет небольшое похолодание, но затем снова вернется тепло.
Аномальное тепло сохраняется над территорией Центральной России, оно продержится до 9 сентября. Потом жителей ожидает похолодание. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр.
Но температура снова пойдет вверх во второй половине сентября. Таким образом, в Тульской области бабье лето ожидается дважды.
В Туле на этой неделе будет 10-12 градусов по ночам и 24-27 градусов днем. Без осадков. Это на несколько градусов выше нормы и соответствует показателям июля.
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