Синоптики обещают два бабьих лета в этом году

Фото из архива Myslo.

По прогнозам Гидрометцентра, через неделю в Тульской области будет небольшое похолодание, но затем снова вернется тепло.

Аномальное тепло сохраняется над территорией Центральной России, оно продержится до 9 сентября. Потом жителей ожидает похолодание. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на Гидрометцентр.

Но температура снова пойдет вверх во второй половине сентября. Таким образом, в Тульской области бабье лето ожидается дважды.

В Туле на этой неделе будет 10-12 градусов по ночам и 24-27 градусов днем. Без осадков. Это на несколько градусов выше нормы и соответствует показателям июля.