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Пенсионная реформа: какие льготы сохранят туляки
Региональный парламент рассмотрит соответствующий законопроект уже 27 сентября.
Депутаты Тульской областной Думы подготовили законопроект, который позволит сохранить существующие льготы для жителей региона по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин независимо от пенсионной реформы.
В частности, документ предполагает, что имеющиеся льготы сохранят:
- Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и их дети (смогут получать дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение);
- Ветераны труда смогут получать ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг — 50%, а также 50% скидку на проезд в пригородных электропоездах;
- Прекратившие работу по должности сотрудники установленных законом области учреждений здравоохранения, образования и культуры в сельской местности, имеющие стаж не менее 10 лет и проживающие на селе (для всех сельских специалистов — это ежемесячная денежная выплата в размере 1 010 рублей, для педагогов — это 100% компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения);
- Жители области, имеющие звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер России» (сохранят возможность получения дополнительного материального обеспечения);
- Граждане, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, определяемый в соответствии с федеральным законодательством смогут пользоваться 50% льготой по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л с включительно, а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л с включительно.
Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Думой уже 27 сентября, на первом заседании осенней парламентской сессии.
30 июля, в 20:28, 411 17994 35
19 июля, в 13:29, 318 3740 -42
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