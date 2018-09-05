Пенсионная реформа: какие льготы сохранят туляки

Фото ruspekh.ru.

Депутаты Тульской областной Думы подготовили законопроект, который позволит сохранить существующие льготы для жителей региона по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин независимо от пенсионной реформы.

В частности, документ предполагает, что имеющиеся льготы сохранят:

Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и их дети (смогут получать дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение);

Ветераны труда смогут получать ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг — 50%, а также 50% скидку на проезд в пригородных электропоездах;

Прекратившие работу по должности сотрудники установленных законом области учреждений здравоохранения, образования и культуры в сельской местности, имеющие стаж не менее 10 лет и проживающие на селе (для всех сельских специалистов — это ежемесячная денежная выплата в размере 1 010 рублей, для педагогов — это 100% компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения);

Жители области, имеющие звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер России» (сохранят возможность получения дополнительного материального обеспечения);

Граждане, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, определяемый в соответствии с федеральным законодательством смогут пользоваться 50% льготой по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л с включительно, а также мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л с включительно.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Думой уже 27 сентября, на первом заседании осенней парламентской сессии.