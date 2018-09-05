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Прямая линия Myslo: Узнай всё о налогах
Фото из архива Myslo.

Прямая линия Myslo: Узнай всё о налогах

Сегодня, 5 сентября, в редакции Myslo будет дежурить заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев.

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2017 год? Какие изменения в порядке предоставления физическим лицам льгот по имущественным налогам за 2017 год? Как оплатить задолженность за прошлые годы? Что делать, если вы не получили налоговое уведомление? Можно ли оплатить налоги онлайн?

На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев. Звоните 5 сентября с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
 

сегодня, в 13:45 0
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