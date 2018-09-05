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Кадастровая палата по Тульской области окажет ветеранам услуги Росреестра на дому

Кадастровая палата по Тульской области окажет ветеранам услуги Росреестра на дому

Публикуем перечень услуг.

На территории Тульской области для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп на безвозмездной основе реализована возможность выезда специалиста Кадастровой палаты по Тульской области в целях приема и выдачи документов на получение государственных услуг Росреестра.

Перечень услуг на безвозмездной основе для ветеранов Великой Отечественной войны:

  • личный приём руководством Филиала;
  • личный приём начальниками структурных подразделений Филиала;
  • выездное обслуживание.

С помощью выездного обслуживания можно подать и получить документы:

  • для государственного кадастрового учета недвижимого имущества;
  • для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
  • для единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;
  • для предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Кадастровая палата по Тульской области обращает внимание льготной категории заявителей на следующее:

  • бесплатно услуга предоставляется для ветеранов и инвалидов ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке и только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица;
  • ветеранам и инвалидам ВОВ услуга предоставляется на территории всей Тульской области;
  • инвалидам 1 и 2 групп — на территории города Тулы и Щекинского района Тульской области.

Для получения услуги необходимо подать заявку любым удобным способом: по телефону (4872) 24−82−14, электронной почте, почте, при личном обращении в офис Кадастровой палаты по Тульской области, по адресу: Тула, ул. Комсомольская, д. 45, а также через официальный сайт Учреждения и по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8−800−34−34.

Специалисты Кадастровой палаты по Тульской области рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.

сегодня, в 13:23 0
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