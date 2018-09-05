Кадастровая палата по Тульской области окажет ветеранам услуги Росреестра на дому

На территории Тульской области для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп на безвозмездной основе реализована возможность выезда специалиста Кадастровой палаты по Тульской области в целях приема и выдачи документов на получение государственных услуг Росреестра.

Перечень услуг на безвозмездной основе для ветеранов Великой Отечественной войны:

личный приём руководством Филиала;

личный приём начальниками структурных подразделений Филиала;

выездное обслуживание.

С помощью выездного обслуживания можно подать и получить документы:

для государственного кадастрового учета недвижимого имущества;

для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

для единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав;

для предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

Кадастровая палата по Тульской области обращает внимание льготной категории заявителей на следующее:

бесплатно услуга предоставляется для ветеранов и инвалидов ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп при предъявлении документов, выданных в установленном порядке и только в отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица;

ветеранам и инвалидам ВОВ услуга предоставляется на территории всей Тульской области;

инвалидам 1 и 2 групп — на территории города Тулы и Щекинского района Тульской области.

Для получения услуги необходимо подать заявку любым удобным способом: по телефону (4872) 24−82−14, электронной почте, почте, при личном обращении в офис Кадастровой палаты по Тульской области, по адресу: Тула, ул. Комсомольская, д. 45, а также через официальный сайт Учреждения и по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8−800−34−34.

Специалисты Кадастровой палаты по Тульской области рассмотрят заявку в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.