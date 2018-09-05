Тульская прокуратура обязала администрацию обустроить остановки общественного транспорта

Они будут расположены на ул. Шоссейной и ул. Старо-Овсянниково.

Прокуратура Тулы проверила, как управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города исполняет законодательство о безопасности дорожного движения, в том числе соцзащите инвалидов в области дорожной деятельности.

Установлено, что остановочные пункты общественного транспорта, расположенные вблизи дома № 9 по ул. Старо-Овсянниково по маршруту коммерческого пассажирского транспорта № 17, 30, 35, автобусов № 26, 27; а также возле дома № 1 по ул. Шоссейной по маршруту автобусов № 25 и 27 не отвечают требованиям федерального закона.

– В нарушение указанных норм действующего законодательства на названных остановочных пунктах отсутствуют посадочные и остановочные площадки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

В связи с этим прокурор направил в Советский районный суд исковые заявления с требованием признать бездействие управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города незаконным и обязать обустроить вышеуказанные остановочные пункты.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.