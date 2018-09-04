В Туле прошел фестиваль «Многодетная страна»
В мероприятии приняли участие 2000 участников из многодетных семей.
В Центральном парке культуры и отдыха имени
Для всех желающих работала фотозона, гуляли ростовые куклы, гости проходили интересный квест, а также участвовали в многочисленных мастер-классах.
Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова поздравила детей и родителей с началом учебного года и вручила благодарность руководителю тульского отделения «МногоМама» Лиане Горбачевой.
Всем посетителям парка на безвозмездной основе были доступны различные развлекательные площадки, на которых трудились волонтеры — многодетные мамы. Любой желающий смог посетить площадку красоты и сделать прическу или аквагрим, прослушать лекцию и на практике научиться оказывать первую помощь, принять участие в спортивных состязаниях и различных конкурсах.
Многодетные семьи приняли участие в увлекательном квесте и получили ценные призы: велосипед, самокат, скейт и др.
Также для участников выступили тульские коллективы и исполнители.